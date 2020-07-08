Наставник Руха указал на причину поражения от Агробизнеса

Иван Федик, главный тренер ФК "Рух", прокомментировал поражение своей команды в перенесенном матче 20 тура Первой лиги с "Агробизнесом" (2:3).

Дома нужно побеждать и брать 3 очка. Во втором тайме нам не хватило той активности на поле, которая была в первые 45 минут игры. Второй тайм мы провели хуже.