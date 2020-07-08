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Наставник Руха указал на причину поражения от Агробизнеса

Первая лига
(2 голосов)

В Винниках

Наставник Руха указал на причину поражения от Агробизнеса
Новина українською

Иван Федик, главный тренер ФК "Рух", прокомментировал поражение своей команды в перенесенном матче 20 тура Первой лиги с "Агробизнесом" (2:3).

Дома нужно побеждать и брать 3 очка. Во втором тайме нам не хватило той активности на поле, которая была в первые 45 минут игры. Второй тайм мы провели хуже.

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Подготовка к "Черноморцу"? Сейчас фактически тренировочного процесса, как такового, нет - только восстановление и игры.

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Агробизнес (Волочиск) Иван Федык
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Источник:
Рух

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Комментарии (2)
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Хм (Хм)
08.07.2020 в 14:07
НА UA-Футбол працюють дебіли, судячи із заголовку...
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0
-2
artas@ (Львів)
08.07.2020 в 14:22
свою маму ти теж так звеш, коли звертаєшся до неї?
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0
0


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