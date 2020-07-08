Первая лига
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Наставник Руха указал на причину поражения от Агробизнеса
В Винниках
Иван Федик, главный тренер ФК "Рух", прокомментировал поражение своей команды в перенесенном матче 20 тура Первой лиги с "Агробизнесом" (2:3).
Дома нужно побеждать и брать 3 очка. Во втором тайме нам не хватило той активности на поле, которая была в первые 45 минут игры. Второй тайм мы провели хуже.
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Подготовка к "Черноморцу"? Сейчас фактически тренировочного процесса, как такового, нет - только восстановление и игры.
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Источник:Рух
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Комментарии (2)
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Хм (Хм)
08.07.2020 в 14:07
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-2
artas@ (Львів)
08.07.2020 в 14:22
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