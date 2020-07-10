Тяжелые выезды лидеров и мотивация Черноморца - анонс 23-го тура Первой лиги от UA-Футбол

В 23-м туре два лидера Первой лиги, которые имеют минимальную фору в таблице, отправятся в гости к прямым конкурентам за "шестью очками". Особняком стоит игра в Одессе, где Сергей Ковалец попытается одолеть команду своего бывшего наставника Мирона Маркевича. Но и это не последняя интрига предстоящих игровых дней. Сумеет ли "Агробизнес" продлить серию побед до семи в Горишних Плавнях?

Центральные матчи

"Минай" - "Металлист 1925". Вспоминая как "Минай" гонял "Ингулец", можно предположить, что в очередной раз на своем поле команда Кобина преобразиться в лучшую сторону. Тем более в Заре она очков не потеряла, а значит все еще не выпала из гонки за УПЛ. "Металлист 1925" же проверку по-настоящему сильным и мотивированным соперником после карантина все еще не прошел, обыграв двух аутсайдеров и хоть и симпатичного, но середняка в лице "Горняк-Спорт". Причем с горишнеплавненцами без проблем и валидольной концовки не обошлось. Склонен считать фаворитом именно закарпатский коллектив. (Артур Кисляченко - далее А.К.)

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Если вспомним, как эти команды провели между собой предыдущий матч (победа 3:2 "Миная" на выезде), то поймем, что команде Андрея Демченко особенно есть что доказывать. Тем более поквитаться на "Минай-Арене" будет особенно приятно. А команда Василия Кобина должна сказать свое слово после невнятного старта (ничья, поражение, победа - было все).

Интересно будет взглянуть на матч двух "М" и с позиции соблюдения карантинных норм. Помним же, сколько болельщиков собралось возле "Минай-Арены" на 1/2 Кубка Украины. И с фанатами "Металлиста 1925" недавно был прецедент, когда из-за их присутствия на трибунах не могли начать игру. (Тарас Вархоляк - далее Т.В.)

"Волынь" - "Ингулец". Даже потеря очков в Кременчуге не становится для "Волыни" проблемой - победа в 23-м туре вернет команду в тройку лидеров. Качество игры пока оставляем за скобками, ведь у "крестоносцев" есть Кожанов, который натурально сейчас тащит коллектив вверх и делает разницу. У петровцев же и дальше актуальны проблемы с центром обороны. Павлов, скорее всего, вновь уступит место в основе Семенко, а Ковалев играть пока не готов. (А.К.)

Луцкий коллектив стоит похвалить - в игре с "Кремнем" они серенько смотрелись на протяжении часа игрового времени, но на характере все таки вырвали для себя ничью. Это все хорошее, что можно сказать о послекарантинной "Волыне". Подопечные Тлумака слабо смотрятся на фоне главных конкурентов - "Металлист 1925" и "Ингулец" в гораздо лучшей форме. Именно в битве с последними луцкий клуб может потерять последние шансы на выход в высший дивизион. Никакой результат, кроме победы для него неприемлем. (Георгий Грошев - далее Г.Г.)

"Черноморец" - "Рух". Фанатам одесситов не угодишь. В первой части сезона их не устраивали результаты команды, но сейчас, после двух побед и ничьей, они все равно выражают недовольство, говоря об определенных недочетах в игре "Черноморца". Возможно победа над львовским клубом, который несмотря на громадные амбиции президента смотрится очень блекло, улучшит настроение одесских болельщиков. (Г.Г.)

Бой тренерского "опыта" с "молодостью". После поражения от "Агробизнеса" черные тучи в виде Козловского, Дедишина да еще и Маркевича нависли над Иваном Федыком. Не позавидуешь молодому наставнику - его прежде всего хотелось бы поддержать и пожелать как можно быстрее вместе с командой настроить "рухливу" футбольную "скрипку". Ведь впереди одно из самых сложных испытаний - очень опытным Сергеем Ковальцом, от которого уже пострадали "Волынь" и "Прикарпатье". Да еще и "Руху" в этом матче не помогут Тарас Сакив и Даниил Кондраков. (Т.В.)

Обязательно к просмотру

"Горняк-Спорт" - "Агробизнес". Плавненцы просто обязаны что-то сделать с этим "Агробизнесом"! Команда Александра Чижевского приобретает угрожающую прочность и оставляет на щите уже трех соперников подряд! Если победы над аутсайдерами, "Черкащиной" и "Металлургом", это статистика, то вот надлом "Руха" - заявочка уже серьезная. У "Горняка-Спорт" в этом матче будет две потери: команде Игоря Жабченко из-за дисквалификации не помогут лидер нападения Виктор Хомченко и центрбек Семен Дяченко. Но мотивировать плавненцев должен счет предыдущей встречи, в которой они именно от команды из Волочиска потерпели крупнейший в сезоне разгром. (Т.В.)

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Еще свежо в памяти то время, когда после ухода Маркевича-младшего все говорили, что "Агробизнес" ждет спад. Но вот Остап Миронович уже долгое время сидит без работы, а клуб из Волочиска лидирует в Первой Лиге. Более того, имеет все шансы укрепить позиции, ведь пока гранды рубятся между собой, он отправится на выезд к "Горняку-Спорту". Поединок, в котором можно/нужно набирать три пункта. (Г.Г.)

"Николаев" - "Оболонь Бровар". В Одессе в прошлое воскресенье был не самый выдающийся матч по части зрелищности, но очередной пример того, что Илье Близнюку удалось за короткий отрезок времени построить боеспособный коллектив. С "пивоварами" будет сложно, но нет сомнений, что настрой хозяев будет исключительно на победу. Вернувшийся в строй Батальский - один из немногих положительных моментов касательно команды теперь уже Валерия Иващенко после карантина. Жду голов со стандартов, ведь оба соперника в этом вопросе сильны. (А.К.)

Оставшиеся встречи

"Авангард" - "Балканы". Краматорчане всегда умели добывать очки против команд из нижней части таблицы. Их игра после карантина не особо впечатляет, но у них старые счеты с "Балканами". Именно команда из одесской области выбила их из Кубка Украины. Ждем, скорее всего, уверенной победы "Авангарда". Главное для них - перестать нервничать перед пробитием пенальти. За консультацией по этому вопросу можно обратиться к тренеру одного полтавского клуба. (Г.Г.)

В целом "Балканы" можно назвать домашней командой, которой в деревне Заря, пожалуй, и соки родной земли помогают. Одно из немногих домашних поражений команда Андрея Пархоменко претерпела ...как раз от "Авангарда" (0:2). Краматорчане в прошлом туре уступили "Ингульцу" при очень упорной борьбе, но вот вопрос: захотят ли "Балканы" проигрывать третий матч подряд? (Т.В.)

"Прикарпатье" - "Кремень". Неужели все действительно зависит от характера покрытия футбольного поля? Глядя на результаты "Кремня" под руководством Сергея Свистуна, можно сделать именно такой вывод. Команда на домашней синтетике была в двух минутах от того, чтобы "прибить" двух претендентов на попадание в УПЛ по итогам сезона, а вот на выезде провела по сути провальный матч против "Авангарда" (0:1, потенциальные 0:3 держим в уме). Мотивация "Прикарпатья" зашкаливает, можно не сомневаться, что молодые футболисты из Ивано-Франковска мечтают о долгожданной победе. Как по мне, соперник подходящий... (А.К.)

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Матч "Металлург" - "Черкащина", как и поединок 24-го тура "Металлург" - "Горняк-Спорт", пернесены на более поздний срок в связи с самоизоляцией запорожского клуба.