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Коуч Оболонь-Бровар ушел в отпуск до конца сезона

Первая лига
(1 голосов)

Командой будет руководить и.о.

Коуч Оболонь-Бровар ушел в отпуск до конца сезона
Новина українською

Сегодня главный тренер ФК "Оболонь-Бровар" Олег Мазуренко, "ушел в отпуск до конца сезона 2019/2020 гг".

До конца текущего сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Иващенко.

Кроме того клуб покинул тренер Вячеслав Нивинский - сотрудничество прекратили "в связи с завершением действия контракта".

После рестарта Первой лиги в трех матчах "Оболонь-Бровар", один из лидеров соревнований, получил 2 зачетные очки (2 ничьи и 1 поражение).

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39-летний Валерий Иващенко был профессиональным футболистом в 1998-2013 годах, выступал на позиции полузащитника, играл за запорожский "Металлург", Франковский "Спартак", "Александрию", а больше всего матчей провел за "Оболонь". В киевском клубе и завершил карьеру.

Тренером в структуре "Оболонь-Бровар" работает с 2014 года, в 2017 году исполнял обязанности главного тренера, а до этого времени работал ассистентом наставника.

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Олег Мазуренко
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Источник:
Оболонь-Бровар

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Комментарии (1)
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armik (Киев)
08.07.2020 в 16:29
Чтобы выполнить поставленную руководством задачу невыхода в высшую лигу, следует отправить в отпуск и всех игроков команды и завершить сезон второй командой. Пысы. Помню Игорь Яворский так рьяно взялся тренировать Львов, что они вышли в лидеры и его пришлось уволить.
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