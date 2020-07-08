Коуч Оболонь-Бровар ушел в отпуск до конца сезона

Сегодня главный тренер ФК "Оболонь-Бровар" Олег Мазуренко, "ушел в отпуск до конца сезона 2019/2020 гг".

До конца текущего сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Иващенко.

Кроме того клуб покинул тренер Вячеслав Нивинский - сотрудничество прекратили "в связи с завершением действия контракта".

После рестарта Первой лиги в трех матчах "Оболонь-Бровар", один из лидеров соревнований, получил 2 зачетные очки (2 ничьи и 1 поражение).

39-летний Валерий Иващенко был профессиональным футболистом в 1998-2013 годах, выступал на позиции полузащитника, играл за запорожский "Металлург", Франковский "Спартак", "Александрию", а больше всего матчей провел за "Оболонь". В киевском клубе и завершил карьеру.

Тренером в структуре "Оболонь-Бровар" работает с 2014 года, в 2017 году исполнял обязанности главного тренера, а до этого времени работал ассистентом наставника.