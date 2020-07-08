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Коуч Оболонь-Бровар ушел в отпуск до конца сезона
Командой будет руководить и.о.
Сегодня главный тренер ФК "Оболонь-Бровар" Олег Мазуренко, "ушел в отпуск до конца сезона 2019/2020 гг".
До конца текущего сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Иващенко.
Кроме того клуб покинул тренер Вячеслав Нивинский - сотрудничество прекратили "в связи с завершением действия контракта".
После рестарта Первой лиги в трех матчах "Оболонь-Бровар", один из лидеров соревнований, получил 2 зачетные очки (2 ничьи и 1 поражение).
39-летний Валерий Иващенко был профессиональным футболистом в 1998-2013 годах, выступал на позиции полузащитника, играл за запорожский "Металлург", Франковский "Спартак", "Александрию", а больше всего матчей провел за "Оболонь". В киевском клубе и завершил карьеру.
Тренером в структуре "Оболонь-Бровар" работает с 2014 года, в 2017 году исполнял обязанности главного тренера, а до этого времени работал ассистентом наставника.