Ультрас Оболони-Бровар удивлены решением клуба о замене главного тренера

Ультрас "Оболони-Бровар" отреагировали на уход в отпуск главного тренера команды Олега Мазуренко, который провел во главе "пивоваров" всего три матча.

"Ультрас "Оболони-Бровара" с превеликим удивлением смотрят на изменения в тренерском штабе команды. Замена главного тренера после всего трех сыгранных матчей видится нам очень поспешным и импульсивным шагом, что еще раз свидетельствует об отсутствии в клубе какой-либо комплексной стратегии построения команды вообще и клуба в частности.

Выражаем нашу поддержку Олегу Мазуренко и наш скепсис относительно возможности кардинальных изменений с новым-старым тренером (нужно напоминать результат последнего дерби в 2017 году?).

В любом случае мы поддерживаем команду и надеемся, что за те матчи, что осталось, мы еще сможем побороться за медали", – сказано в заявлении активных болельщиков.