Лидер Первой лиги не намерен получать аттестат УПЛ

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал, почему команда не будет претендовать на повышение в УПЛ, даже если станет чемпионом Первой лиги.

"Мы не будем подаваться на аттестацию, потому что у нас не готов стадион в Волочиске. Мы сейчас только делаем проекты, поэтому, дай бог, будем подаваться на следующий год. А в этом не планируем.

Футболисты с понимаем к этому относятся, ведь на старте сезона мы объяснили им о неготовности клуба к УПЛ", – сказал Собуцкий.

Напомним, что после 22 туров "Агробизнес" лидирует в Первой лиге.