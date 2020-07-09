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Лидер Первой лиги не намерен получать аттестат УПЛ

Первая лига
(2 голосов)

Все дело в неготовности стадиона

Лидер Первой лиги не намерен получать аттестат УПЛ
Новина українською

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал, почему команда не будет претендовать на повышение в УПЛ, даже если станет чемпионом Первой лиги.

"Мы не будем подаваться на аттестацию, потому что у нас не готов стадион в Волочиске. Мы сейчас только делаем проекты, поэтому, дай бог, будем подаваться на следующий год. А в этом не планируем.

Футболисты с понимаем к этому относятся, ведь на старте сезона мы объяснили им о неготовности клуба к УПЛ", – сказал Собуцкий.

Напомним, что после 22 туров "Агробизнес" лидирует в Первой лиге.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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Perfectaoos (Ирпень)
09.07.2020 в 23:19
тю, нам же надо 18 клубов в упл)))
Ответить
0
-4
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 23:33
не только продавцу сексшопавозможность есть сказать всегдавы за каким простите ху емсюда
Ответить
0
-1
Карбид (Ник)
10.07.2020 в 00:02
д-1
0
0
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 23:34
не только продавцу сексшопа*возможность есть сказать всегда*вы за каким простите ху ем*сюда
Ответить
0
-1
Карбид (Ник)
10.07.2020 в 00:02
Д-2
0
0
avatar
ascent (Луксор)
09.07.2020 в 22:47
Интересно, скажи он это в начале сезона, стали бы его игроки выкладываться? Как-то нечестно по отношению к своим футболистам: для него - это хобби, а для них - карьера!
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+1
-3
avatar
Yurko-Zahid (Лаббок )
09.07.2020 в 23:15
"Футболисты с понимаем к этому относятся, ведь на старте сезона мы объяснили им о неготовности клуба к УПЛ", – сказал Собуцкий.
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+3
0
Просто Квашин (Харьков)
09.07.2020 в 23:32
не читал,но осуждаю...
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0
0


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