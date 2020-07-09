Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Первой лиги не намерен получать аттестат УПЛ
Все дело в неготовности стадиона
Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал, почему команда не будет претендовать на повышение в УПЛ, даже если станет чемпионом Первой лиги.
"Мы не будем подаваться на аттестацию, потому что у нас не готов стадион в Волочиске. Мы сейчас только делаем проекты, поэтому, дай бог, будем подаваться на следующий год. А в этом не планируем.
Футболисты с понимаем к этому относятся, ведь на старте сезона мы объяснили им о неготовности клуба к УПЛ", – сказал Собуцкий.
Напомним, что после 22 туров "Агробизнес" лидирует в Первой лиге.