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Он нехорошо себя чувствует, пусть немного отдохнет - в Оболони-Бровар пояснили отпуск главного тренера

Первая лига
(3 голосов)

Слово руководству клуба

Он нехорошо себя чувствует, пусть немного отдохнет - в Оболони-Бровар пояснили отпуск главного тренера
Новина українською

Спортивный директор "Оболони-Бровар" Александр Резниченко в эфире ТК Футбол пояснил, почему главный тренер команды Олега Мазуренко ушел в отпуск до конца сезона.

"Олег Мазуренко нехорошо себя чувствует. Решили дать ему отдых. А позже посмотрим, нужно собраться с мыслями. В принципе, не можем сказать, что у нас плохие результаты. Интрига сохраняется. Это обоюдное решение.

Он мужчина крепкий, пока решили так. Пусть немного отдохнет, соберется с мыслями. Иващенко позже будет принимать решение. Задачу, к слову, никто не снимал - место в тройке", - рассказал Резниченко.

Напомним, что Мазуренко, который провел во главе "пивоваров" всего три матча. Под его руководством команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла.

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Олег Мазуренко Александр Резниченко
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Источник:
ТК Футбол

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