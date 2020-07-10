Тренер Оболонь-Бровар перешел в Черноморец

Ассистентом Сергея Ковальца в тренерском штабе "Черноморца" стал Вячеслав Нивинский, который до 8 июля работал в киевском "Оболонь-Бровар". С "пивоварами" у него завершился контракт.

А уже 9 июля Нивинский провел первую тренировку "Черноморца".

Нивинский родился 31 марта 1974 года в Киеве. Выступал в защите за команды "Нива" Мироновка, "Оболонь" Киев, "Металлург" Запорожье, "Кривбасс" Кривой Рог, "Симург" (Загатала, Азербайджан).

На тренерской работе с 2009 года. Был наставником молодежного и основного составов "Оболони", главным тренером "Оболони-2", тренером в "Татране" (Прешов, Словакия), ФК "Тракай" (Литва). В 2012-2015 гг. - тренер молодежной сборной Украины.

Впереди у команды Ковальца-Нивинского матч 23 тура Первой лиги - "Черноморец" дома принимает львовский "Рух". Матч состоится в субботу, 11 июля. Начало игры в 19:30.