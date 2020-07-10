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Тренер Оболонь-Бровар перешел в Черноморец

Первая лига
(3 голосов)

За главным тренером - Ковальцом

Тренер Оболонь-Бровар перешел в Черноморец
Новина українською

Ассистентом Сергея Ковальца в тренерском штабе "Черноморца" стал Вячеслав Нивинский, который до 8 июля работал в киевском "Оболонь-Бровар". С "пивоварами" у него завершился контракт.

А уже 9 июля Нивинский провел первую тренировку "Черноморца".

Нивинский родился 31 марта 1974 года в Киеве. Выступал в защите за команды "Нива" Мироновка, "Оболонь" Киев, "Металлург" Запорожье, "Кривбасс" Кривой Рог, "Симург" (Загатала, Азербайджан).

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На тренерской работе с 2009 года. Был наставником молодежного и основного составов "Оболони", главным тренером "Оболони-2", тренером в "Татране" (Прешов, Словакия), ФК "Тракай" (Литва). В 2012-2015 гг. - тренер молодежной сборной Украины.

Впереди у команды Ковальца-Нивинского матч 23 тура Первой лиги - "Черноморец" дома принимает львовский "Рух". Матч состоится в субботу, 11 июля. Начало игры в 19:30.

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Оболонь-Бровар (Киев) Рух (Львов) Татран (Прешов)
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Источник:
Чорноморець

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
10.07.2020 в 10:41
это замена Антонову давай выходи на поле --играющий тренер
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