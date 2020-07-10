Первая лига. Авангард 3:3 Балканы, батарейки сели

"Авангард" в домашнем матче с "Балканами" первым пропустил, затем относительно быстро отыгрался и вышел вперед. Но во втором тайме на поле лучше выглядели гости, что закономерно привело к ничьей.

Раннее время начала поединка было обусловлено тем, что "Балканы" хотели успеть на поезд домой, который отправлялся из Краматорска в 17:45. Тем не менее, погода благоволила футболистам, зноя в этот день на стадионе не было после вчерашнего дождя.

В стартовый состав "Авангарда" вернулся Виталий Собко, который оформил дубль из голевых передач в прошлом туре, а в позапрошлом не реализовал пенальти. Также вместо Романа Мирошника и Максима Воробья в защите вышли Илья Брюхов и Андрей Дедяев.

У гостей состав ничем не удивил, разве что появлением на острие атаки с первых минут Василия Тропанца. Правда с учетом того, что именно этот игрок стал автором единственного гола "Балкан" в матче с "Минаем" (1:2), сильно удивляться не стоит.

Открыть счет удалось зарянцам, Луис Фернандо убрал на замахе Полюляха в штрафной площадке и был сбит полузащитником "Авангарда". С точки точным был Платунов. Тем не менее, уже через минуту Владислава Нехтия сбил Богдан Лободров, за что был награжден желтой карточкой. Интрига перед пробиванием пенальти была неслабой, ведь две предыдущие домашние попытки от "Авангарда" оказались неточными. Правда в этот раз к точке снова подошел Алексей Лобов, который как раз свой шанс против "Кремня" реализовал. Забил гол с пенальти хавбек "Авангарда" и в сегодняшнем матче.

Вскоре краматорчанам пришлось перестраиваться. Травма Владислава Савина и выход вместо него Игоря Кириенко заставили автора забитого гола опускаться в центр обороны. Таким образом "Авангард" перешел на схему 4-2-3-1, так как Иван Матяж опустился в глубину, а место на острие оставил вышедшему со скамейки Кириенко.

Именно Игорь навязал борьбу двум защитникам, в результате чего мяч попал к Собко и Виталий вывел Матяжа на пустые ворота. Попасть с пяти метров было уже не проблемой, а лучший ассистент сезона в Первой лиге, таким образом, записал в свой актив уже десятую результативную передачу. С большим отрывом лидирует Виталий Собко в перечне ассистентов дивизиона!

После возвращения команд на поле активнее начали действовать гости. Да и ошибки в обороне хозяев поспособствовали тому, что лидер в матче поменялся. Сперва Силва Роша и Андрей Фаюк разыграли короткую комбинацию на левом фланге и организовали выход один на один для Луиса Фернандо. А затем уже Дмитрий Болокан навязал борьбу и заставил допустить ошибку на втором этаже Илью Брюхова, после чего также выскочил на свидание с Артуром Денчуком и, обыграв его, закотил мяч в пустые ворота.

Серия замен Александра Косевича, как и в прошлом туре, была направлена на омоложение. В частности, явно большие надежды возлагались на Артура Мурзу, который здорово дебютировал в Петрово, сразу же с гола. Защитник Владислав Таранда дебютировал за взрослую команду только в игре с "Балканами". Тем не менее, было заметно, что играть четвертый матч за 16 дней для команды, не прошедшей полноценные сборы после карантина, невероятно тяжело. Так что в концовке сил у "Авангарда" хватило лишь на то, чтобы сравнять счет усилиями Игоря Кириенко, которому асистировал как раз молодой Таранда.

Эта неудача, такое впечатление, окончательно лишает краматорчан шансов на борьбу за выход в УПЛ. Правда подобная задача, как нам известно, и не ставилась руководством. "Балканы" же еще больше оторвались от "Металлурга", используя самоизоляцию команды-конкурента.

Авангард - Балканы 3:3 (2:1)

Голы: Лобов (21 пен), Матяж (32), Кириенко (90+4) - Платунов (20 пен), Луис Фернандо (54), Болокан (62)

Авангард (4-3-2-1): Денчук - Сухаров, Брюхов, Савин (Мирошник 27), Дедяев (Таранда 72) - Сеницкий, Лобов, Полюлях (Цыбульник 79) - Собко (Долинский 55), Нехтий - Матяж (Мурза 65).

Балканы (5-4-1): Лободров - Платунов, Гаврилюк, Николишин, Юречко, Ильницкий - Луис Фернандо (Лукас Кунья 77), Пархоменко (Пенов 81), Силва Роша (Серденюк 71), Фаюк (Златов 60) - Тропанец (Болокан 57).

Предупреждения: Матяж (45+2), Кириенко (49), Таранда (90) - Юречко (18), Лободров (21), Николишин (63)