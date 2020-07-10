ТК Футбол: Рух и Волынь не захотели, чтобы их домашние матчи транслировались на наших каналах

Шеф-продюсер телеканалов "Футбол" Иван Гресько рассказал о том, с какими трудностями сталкивается канал при организации трансляций матчей Первой лиги.

"Канал "Футбол" включился в процесс, на данный момент организовал, изготовил и показал в эфире по одному центральному матчу из каждого тура первой лиги: 20-й тур "Черноморец" – "Волынь" (5:2), 21-й – "Минай" – "Ингулец" (1:1), 22-й – "Оболонь-Бровар" – "Прикарпатье" (3:3).

Я специально прописал цепочку "организовал – изготовил – показал". В этой линейке сложнее всего организовать. Первая лига в организационном плане пока не УЕФА. Приходится самому звонить: с тренерами договариваться о времени начала матча, с администраторами – о платформах и розетках. Такое. Но все стараются.

В процессе отсутствуют и спонсоры, и партнеры. Все финансовая нагрузка ложится на "Футбол". Ясно, что при формировании бюджета на 2020-й никто Первую лигу не планировали. Появилась, как снег летом. Но после закваса, который произошел в мае, показывать ее в текущем сезоне – личное решение Денисова.

Матч в туре – это минимум, на что обязались. Однако в этот уик-энд покажем два. Чем меньше становится футбола УПЛ, тем больше шансов разместить в сетке Первую лигу. Именно поэтому снова два матча покажем в следующем туре, среди недели – из Харькова и Петрово.

Насчет Харькова сомнений не было. Там все на уровне. А вот по поводу домашних матчей "Ингульца" – будем пробовать адаптировать стадион в Петрово к телевизионным требованиям. Есть содействие от Папы. В 25-м туре планируем домашний матч "Оболони-Бровара".

"Рух" и "Волынь" не захотели, чтобы их домашние матчи транслировались на "Футболах". Козловский объяснил, что имеет большие планы по развитию "НТА" и "Рух" станет драйвером этого проекта.

"Волынь" транслируется на "Аверсе". Трижды разговаривал с Кошельником, он лично не против показа матчей у нас, но данный вопрос должен согласовать с Палицей. Судя по тому, что вторую неделю никто не отзванивает, вопрос не согласован. Не обижаемся. Понимаем деликатность момента.

Хотя в плане информационного сотрудничества – и с "Рухом", и с "Волынью" мы в рабочих отношениях. Их появления в "Футбол news" регулярные", – написал Гресько.