Источник: Карпат не будет в Первой лиге, разве что с нарушением регламента

Заявление одного из руководителей УАФ (секретаря КДК Игоря Грищенко) о якобы возможности получить "Карпатами" аттестат на Первую лигу являются минимум поспешными. Если бы речь шла о спортивном принципе, согласно которому клуб УПЛ понижается в классе согласно регламенту, это одно. Но здесь ситуация совершенно иная.

Как уточнил источник UA-Футбол в УАФ, во-первых, клуб решением КДК УАФ лишен профессионального статуса, а по тому же регламенту клуб обязан все начинать сначала – аматоры и все ступени профессионального футбола. Во-вторых, "Карпаты" имеют задолженность около пять миллионов долларов, а финансовый критерий наиболее требовательный во всей системе аттестации.

Дальше нужно учитывать тот факт, что "Карпаты" снялись, не доиграв сезон. Источник отмечает, что если в Ассоциации будет принято решение выдать "Карпатам" аттестат для участия в Первой лиге, то будет открыт Ящик Пандоры. Дело в том, что в следующем сезоне любой клуб, который будет в подвале таблицы и неизбежно будет вынужден понизиться в классе (в следующем сезоне также одна команда УПЛ опускается в Первую лигу), то он вполне может сэкономить, дать два невыезда и спокойно готовиться к соревнованиям дивизионом ниже. И использовать эти деньги в Первой лиге.

Таким образом, "Карпаты" могут получить аттестат для участия в Первой лиге исключительно благодаря коллегиальному решению Исполкома УАФ. И именно на этом футбольном органе будет лежать ответственность за вопиющее нарушение регламента и любых футбольных законов, резюмирует источник.