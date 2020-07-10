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Первая лига
Первая лига

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Источник: Карпат не будет в Первой лиге, разве что с нарушением регламента

Первая лига
(4 голосов)

Процедура аттестации не дает такой преференции никому

Источник: Карпат не будет в Первой лиге, разве что с нарушением регламента
UA-Футбол
Новина українською

Заявление одного из руководителей УАФ (секретаря КДК Игоря Грищенко) о якобы возможности получить "Карпатами" аттестат на Первую лигу являются минимум поспешными. Если бы речь шла о спортивном принципе, согласно которому клуб УПЛ понижается в классе согласно регламенту, это одно. Но здесь ситуация совершенно иная.

Как уточнил источник UA-Футбол в УАФ, во-первых, клуб решением КДК УАФ лишен профессионального статуса, а по тому же регламенту клуб обязан все начинать сначала – аматоры и все ступени профессионального футбола. Во-вторых, "Карпаты" имеют задолженность около пять миллионов долларов, а финансовый критерий наиболее требовательный во всей системе аттестации.

Дальше нужно учитывать тот факт, что "Карпаты" снялись, не доиграв сезон. Источник отмечает, что если в Ассоциации будет принято решение выдать "Карпатам" аттестат для участия в Первой лиге, то будет открыт Ящик Пандоры. Дело в том, что в следующем сезоне любой клуб, который будет в подвале таблицы и неизбежно будет вынужден понизиться в классе (в следующем сезоне также одна команда УПЛ опускается в Первую лигу), то он вполне может сэкономить, дать два невыезда и спокойно готовиться к соревнованиям дивизионом ниже. И использовать эти деньги в Первой лиге.

Таким образом, "Карпаты" могут получить аттестат для участия в Первой лиге исключительно благодаря коллегиальному решению Исполкома УАФ. И именно на этом футбольном органе будет лежать ответственность за вопиющее нарушение регламента и любых футбольных законов, резюмирует источник.

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В статье: Первая лига Карпаты (Львов)
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Комментарии (3)
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Виктор 2209 (Мехико)
10.07.2020 в 19:33
Алелуйа)!Хотя посмотрим,в этой "честной стране" все может быть
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alexfc (Киев)
10.07.2020 в 18:52
Брякнул лишь бы брякнуть. За что они зарплату получают
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simargl (Чернигов)
10.07.2020 в 18:38
Источник по сути прав. Должно быть наказание за не желание завершить сезон. За хитрозадость типа владельца ... схему надо убить в зародыше. Или борьба и честный вылет лигой ниже или в сад ... и играть на область .
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