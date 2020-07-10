Демченко: У Гегедоша чуть-чуть есть проблемы в этике поведения, моральных нормах

Главный тренер "Металлиста 1925" Андрей Демченко в эфире ТК Футбол рассказал, почему клуб решил разорвать контракт с форвардом Робертом Гегедошем.

"Ситуация такая, не очень приятная. Да, мы расстались с игроком. Пообщавшись и проанализировав ситуацию, которая происходила в последнее время с этим футболистом, решили с руководителями, что лучше отпустить Роберта в другую команду.

Чуть-чуть есть проблемы в этике поведения, моральных нормах внутри коллектива", – сказал Демченко.

Напомним, что Гегедош первую часть сезона провел в "Минае", а в "Металлист 1925" пришел в феврале этого года. За харьковскую команду сыграл 3 матча.