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Демченко: У Гегедоша чуть-чуть есть проблемы в этике поведения, моральных нормах

Первая лига
(1 голосов)

В харьковском клубе рассказали, почему был разорван контракт с форвардом

Демченко: У Гегедоша чуть-чуть есть проблемы в этике поведения, моральных нормах
Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Андрей Демченко в эфире ТК Футбол рассказал, почему клуб решил разорвать контракт с форвардом Робертом Гегедошем.

"Ситуация такая, не очень приятная. Да, мы расстались с игроком. Пообщавшись и проанализировав ситуацию, которая происходила в последнее время с этим футболистом, решили с руководителями, что лучше отпустить Роберта в другую команду.

Чуть-чуть есть проблемы в этике поведения, моральных нормах внутри коллектива", – сказал Демченко.

Напомним, что Гегедош первую часть сезона провел в "Минае", а в "Металлист 1925" пришел в феврале этого года. За харьковскую команду сыграл 3 матча.

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В статье: Андрей Демченко Роберт Гегедош Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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karpatoman (Львів)
10.07.2020 в 23:42
А конкретніше...
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