Первая лига. 23-й тур. Минай - Металлист 1925 1:0. Харькову яй... харизма Кобина не по зубам

Думаете, принципиальность этого поединка была порождена ссорой Василия Кобина и Сергея Стороженко в ходе "карантинной войны" в Первой лиге? Да нет, она тянется еще со времен матча первого круга между этими соперниками, когда "Минай" победил под аккомпанемент скандального судейства Сергея Задирана. Изюминки добавляло и турнирное положение обоих коллективов накануне 23-го тура – вот и имеем взрывную смесь.

Хотя "Металлист 1925" явно не собирался первым поджигать фитиль. Несмотря на то, что уже на стартовых минутах супер-момент был у Дмитренко (Владислав не сумел переиграть Поповича ударом с близкого расстояния), после первого тайма было стойкое ощущение, что харьковчан удовлетворит ничья. В течение 45-минутки, кроме вышеупомянутого шанса, был еще один момент у Дмитренко, также – шанс Фрейтаса, но все это возникало или в ходе контратак, или же благодаря индивидуальным действиям игроков. Коллективно же на атаку больше и лучше работал "Минай".

На старте тайма в одном из эпизодов двое игроков "Миная" помешали пробить друг другу. Затем ошибся Василий Пиняшко с довольно удобной позиции. Еще позже мимо после активности Василия пробил Михаил Кополовец. А два удара Анатолия Нуриева со штрафного были близнецами – из одинаковых позиций, одинаково неточно.

Однако наилучшую возможность хозяева упустили в конце тайма, когда Пиняшко без труда "накрутил" защиту "Металлиста 1925" и выкатил под удар Орынчаку, но Богдан отправил мяч мимо дальней штанги. Реализация хромала на обе ноги.

Второй тайм начался с обоюдных атак. Ямполь и Кольцов пытались вывести вперед "Металлист 1925", а у "Миная" инициативу взял на себя Нуриев. Но постепенно хозяева перетянули одеяло активности на свою сторону полностью и получили стратегическое преимущество. В ходе позиционной атаки Петр Стасюк, взяв на себя инициативу, со второй попытки пробил точно в нижний угол ворот Сидоренко.

С "Металлистом 1925" сыграла злую шутку их тактика, избранная от начала матча – играть в неторопливом темпе. Когда "Минай" забил, харьковчане не смогли переключиться на другую скорость и мощно давить на ворота Поповича. Были полу-моменты, но этого недостаточно для гола. Хозяева же, наоборот, старались держать темп и неплохо атаковали усилиями свежих Глаголы, Шпака, Машталира и неутомимого Пиняшко. Сидоренко несколько раз еще спасал "Металлист 1925", но глобального успеха это команде не принесло. Этот успех был у ног Лукаса Вентуры, но свой момент футболист, появившийся на поле на завершающих минутах поединка, упустил.

1:0. "Минай" второй раз в сезоне побеждает "Металлист 1925". Если спор на телеэкране выиграл Сергей Стороженко, то противостояние на футбольном поле осталось за Василием Кобиным.

Первая лига. 23-й тур

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Дмитрий Бондаренко

"Минай" – "Металлист 1925" 1:0

Гол: Пётр Стасюк 57

"Минай": Андрей Попович – Пётр Стасюк, Александр Маткобожик, Роман Никитюк, Михаил Кополовец (Максим Жичиков 60) – Андрей Ткачук, Олег Голодюк (Алексей Шпак 58), Анатолий Нуриев – Даниил Кныш (Александр Глагола 67) – Богдан Орынчак (Сергей Машталир 74), Василий Пиняшко (Владислав Мыкуляк 90)

"Металлист 1925": Денис Сидоренко – Михаило Шершен, Дмитрий Поспелов, Максим Цвиренко (Сергей Давыдов 82), Сергей Ченбай – Ярослав Янполь, Виталий Кольцов, Владислав Дмитренко – Антон Савин, Сергей Романов (Максим Банасевич 68) – Дерек Фрейтас (Лукас Вентура 90+1)

Предупреждения: Даниил Кныш 47, Михаил Кополовец 49, Александр Маткобожик 80, Александр Глагола 87, Андрей Ткачук 88, Андрей Попович 90+5 - Сергей Романов 42, Андрей Демченко (тренер, 59), Виталий Кольцов 77, Андрей Демченко (тренер, 86), Сергей Давыдов 87

Удаление: Андрей Демченко (тренер, 86)