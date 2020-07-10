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Кобин: Со Стороженко у нас была интернетная борьба

Первая лига
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Перепалки в сети не перешли на футбольное поле

Кобин: Со Стороженко у нас была интернетная борьба
Новина українською

Наставник "Миная" Василий Кобин в эфире ТК Футбол прокомментировал победу своей команды над "Металлистом 1925" (1:0) в принципиальном матче 23-го тура Первой лиги.

- Сегодня была игра двух хороших команд. Ровный матч. В первом тайме "Металлист 1925" выглядел лучше, а у нас несколько не получался прессинг. Во второй половине встречи мы были лучше: забили гол и довели игру до победы.

- Перед матчем многие вспоминали вашу перепалку с Сергеем Стороженко. Вы настраивали себя и футболистов на эту принципиальную встречу?

- Если честно, то нет. Это была интернетная борьба. Мы спокойно готовились, прекрасно понимая, что приезжает хорошая команда - лидер чемпионата. Не просто лидер, а коллектив, который показывает интересный футбол. Мы готовились к тяжелому матчу. Собственно, он таким и получился.

Я хочу поблагодарить своих игроков, которые отдались на поле. Две игры на жаре - тяжеловато. Через четыре дня у нас опять будет тяжелая игра (против "Агробизнеса" на выезде - прим.).

Все разговоры интернетные меня не беспокоят. Я знаю, что тренировать команду и сидеть в кабинете и рассказывать - две большие разницы.

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В статье: Василий Кобин Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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