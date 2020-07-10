Капитан Ингульца: Президент клуба какой в интервью, такой он и в жизни

Капитан "Ингульца" Владислав Лупашко рассказал о готовности команды к выступлениям в УПЛ, а также довольно живописно описал президента клуба Александра Поворознюка.

– "Ингулец" готов играть в УПЛ?

– Мы в Кубке Украины успешно противостояли командам премьер-лиги. Но только время покажет, насколько мы готовы к УПЛ. Мы хотим, тренер очень хочет.

У команд, которые поднимутся из первой лиги, будет только неделя между чемпионатами. Не будет возможности качественно провести селекционную работу и спарринги. А сколько будет бумажной работы – все будет происходить в авральном режиме. Но главное, попасть туда по праву.

"Ингулец" долгое время развивается. Наверное, уже настал момент для следующего шага. Сергей Рафаилов выражал мысль, что у нас небольшая аудитория и никому это не будет интересно. Но такова бытность украинского футбола на данный момент, что очень важна финансовая стабильность. А ее сейчас могут дать аграрии.

Мы могли бы переехать в Днепр или Кропивницкий, но что это поменяет? Мы – команда из села, но нужно завоевывать свой авторитет и рынок. Сейчас бренд "Ингулец" интересен многим. Все понимают, что это команда, которая не играет на конторы, у нас не будет матчей с фиксированным результатом. У нас есть характер, страсть, и мы будем биться с первой и до последней минуты.

Многое берет на себя президент. Его интервью разрывают на цитаты, ведь он достаточно прямой. Кому-то это нравится, кому-то – нет. Самое главное, что какой он в интервью, такой он и в жизни. Ведь многие президенты надевают маски, когда общаются с прессой. А у Александра Поворознюка один образ. Как он сегодня общается с вами в магазине, таким он будет завтра с президентом УАФ.

– Здесь должна быть какая-то история об Александре Поворознюке.

– Когда приходят новые футболисты, то тренерский штаб всегда говорит: "Будьте спокойны". Бывали случаи, когда игрок выходит в дебютном матче и слышит, мягко говоря, подсказки от президента, то входит в состояние, близкое к обмороку. Тренер всегда предупреждает об этом и просит быть хладнокровным.

Когда привыкаешь, то понимаешь, что это просто эмоциональность. Сегодня он может быть с тобой лучшим другом, завтра он тебя разорвет по рабочим моментам, а послезавтра обнимет и поцелует.