Без пиетета к лидеру чемпионата. Горняк-Спорт - Агробизнес 3:2

Матч начался с гола на 24 секунде. Только закончили петь гимн и судья дал свисток - хозяева забросили мяч на выход нападающему Сергею Герасимцу. Ему еще и невзначай подыграл головой захваченный врасплох центрбэк "синих" Евгений Захарченко. В итоге Герасимец расстрелял вратаря Олега Мозиля с нескольких метров.

"Агробизнес" пошел отыгрываться, выдал целую серию из угловых, выполнил опасный штрафной. Но ...разница между командами заключалась в терминах: Волочиск в основном просто "шел в атаку", а "Горняк-Спорт" "создавал опасные моменты". Следующий же такой момент плавнянцев закончился голом: Илья Чередниченко резко навесил с правого фланга, а Евгений Лозовой красиво остановил мяч и тут же ударил - 2:0.

Для лидера чемпионата это уже было слишком. "Агробизнес" перехватил инициативу и заставил команду Жабченко ошибиться: Семенец получил мяч между защитниками и выстрелил рядом с вратарем Ситниковым, который поздно бросился на выход. Хозяева сигнализировали судьи о положении вне игры и игру рукой за несколько секунд до взятия ворот, однако арбитр гол зафиксировал.

Начало второго тайма снова стало бенефисом "Горняк-Спорт": третий гол команды Жабченко был похож на другой: навес с правого фланга и ...в этот раз Герасимец забил головой.

"Агробизнес" пытался переломить ход встречи, найти акцент в своих атаках, в частности тренер Чижевский выпустил вместо Семенца Козьбана. Но футболисты из Волочиска смогли только возродить интригу в виде гола защитника Слотюка. Подопечные Чижевского спешили, а плавнянци сбивали темп заменами и затягиванием времени. И таки добились победы!

Первая лига, 23 тур

11.07.2020 18:00

Горишние Плавни, стадион СК "Юность" без зрителей

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Агробизнес (Волочиск) 3: 2 (2:1)

Голы: Герасимец (1, 48), Лозовой (15) - Семенец (44), Слотюк (86)

Предупреждение: Груша (10) Захарченко (45 + 2), Когут (60)

Горняк-Спорт: Ситников, Шопин (Малышкин, 86), Карась, Векляк, Суханов, Чепелюк, Батюшин (К), Петрусенко (Корольков, 81), Лозовой, Герасимец (Твердохлиб, 58), Чередниченко

Агробизнес: Мозиль, Захарченко (Слотюк, 46), Курило (К), Думанюк, Николай Когут (Иванченко, 78), Юхимович, Черненко, Семенец (Козьбан, 67), Бойчук, Груша, Иван Когут

Видео всего поединка