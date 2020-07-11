Горняк-Спорт – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Волочиск в Хмельницкой области и Горишние Плавни (тогда - Комсомольск) на Полтавщине получили статус городов почти одновременно в начале 1970-х (1970 и 1972 соответственно).

Иной была история футбольных клубов: если "Горняк" существует почти со времен основания города, команды в Волочиске прекращали существование и, как легендарная птица феникс из финикийской мифологии, снова возрождались. В результате на футбольной карте Украины 2015 появился "Агробизнес", который вобрал в себя немало от предшественника - "Збруча".

Сегодня "Агробизнес" - наиболее бескомпромиссная команда в Первой лиге. У лидера соревнований с начала сезона только 1 ничья. За 22 матча! Даже у "Шахтера", который уже отпраздновал чемпионство в УПЛ, их собралось 3.

Команда из Горишних Плавней занимает 9 позицию, является середнячком турнирной таблицы с 16 команд. В "красно-черных" почти одинаковое количество забитых и пропущенных голов (30-32).

В случае поражения "Горняк-Спорта" его может обойти "Черноморец", который сейчас отстает от плавнянцев лишь на очко.

"Агробизнесу" нельзя проигрывать, чтобы не потерять лидерство в Первой лиге. Ведь свой матч на час позже начнет и петровский "Ингулец", который идет по пятам команды из Волочиска.

Первая лига, 23 тур

11.07.2020, 18:00

Горишние Плавни, стадион спорткомплекса "Юность", без зрителей

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Агробизнес (Волочиск)

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