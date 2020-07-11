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Николаев - Оболонь Бровар: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Местные "корабелы" попытаются обыграть кризисную "Оболонь Бровар".

Николаев - Оболонь Бровар: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Тренерская чехарда у гостей не может идти на пользу результату. Или все же сработают лидерские качества Батальского? Узнайте первыми благодаря прямой трансляции матча.

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В статье: Первая лига МФК Николаев Оболонь-Бровар (Киев)
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