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Волынь - Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Вчерашняя победа "Миная" выбила соперников луцкого матч вне пределов тройки.

Волынь - Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция
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Матч между "Волынью" и "Ингульцом" по право входит в список центральных в 23-м туре. Победитель сумеет либо возглавить таблицу (в случае с "Ингульцом"), либо вернуться в тройку (касательно "Волыни").

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Ингулец (Петрово)
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Комментарии (2)
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winter (Berlin)
11.07.2020 в 19:04
оце гол залетів :D
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viajador (ФК Потіївка)
11.07.2020 в 18:55
Гроза в Луцке. Много молний. Могут перенести начало матча.
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