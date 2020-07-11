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Волынь - Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция
Вчерашняя победа "Миная" выбила соперников луцкого матч вне пределов тройки.
Матч между "Волынью" и "Ингульцом" по право входит в список центральных в 23-м туре. Победитель сумеет либо возглавить таблицу (в случае с "Ингульцом"), либо вернуться в тройку (касательно "Волыни").
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Комментарии (2)
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winter (Berlin)
11.07.2020 в 19:04
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viajador (ФК Потіївка)
11.07.2020 в 18:55
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