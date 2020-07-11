Первая Лига. Прикарпатье прерывает серию без побед после спорного удаления

Плюс 35 градусов по Цельсию - именно столько сегодня показывал термометр в Ивано-Франковске. Безусловно, очень тяжело играть в такую духоту, а потому мы не будем особо ругать участников матча, а постараемся найти что-то положительное в их выступлении.

Гости, к примеру идеально пользовались свободными зонами, которые оставляло для них "Прикарпатье". Команда из западной Украины попыталась сыграть в контроль мяча, но пропустила две контратаки. После первой был назначен пенальти, после второй - забит гол. И если Вульчин каким-то образом заколдовала форварда "Кремня", да так, что тот ударил мимо ворот с точки, то во время пропущенного он уже ничего не мог сделать. Лобода споконой постоял на краю штрафной, прицелился и навесил на голову все тому же Суле. Дмитрию просто оставалось не промахнуться - 1:0.

"Прикарпатье" не отошло от выбранной тактики и продолжило играть активно первым номером. Отдадим должное, до перерыва у них был шас сравнять счет, но сразу с двумя ударами Сондея справился вратарь "Кремня". Самое интересное произошло на пятой минуте второго тайма - после подачи углового гости выбили мяч из своей штрафной, но прозвучал свисток арбитра, после чего Олейник увидел перед собой красную карточку. Чем мотивированно это решение - вопрос открытый, ведь нормального повтора зрители просто не дождались. Судя по всему, он наступил на форварда хозяев, который до этого влетел в него (версия комментатора поединка). Вратарь и капитан долго доказывал свою невиновность, но после сдался и покинул поле. С вердиктом Евгения Цибулько он был не согласен, если говорить мягко.

Именно в большинстве хозяева стали играть в полную силу, создав максимальное давление у ворот соперника. Это принесло свои плоды - затяжная атака закончилась ударом Семотюка из-за пределов штрафной. 20-летнего голкипера, который заменил удаленного Олейника, мы критиковать не будем - шансов отбить удар выстрел Владислава у него не было. А вот в решающем голе частичка его вины есть - Закорский выпустил мяч в штрафной, защитники пытались "потушить пожаров" выбив круглого, но его подхватил Кузьмин и отдал передачу на Барчука. Ну а дальше дело техники - 2:1.

"Прикарпатье" прерывает ужасную серию без побед, которая насчитывала семь игр. Переломным моментом можно считать удаление Олейника, которое вызывает определенные вопросы. До этого - на поле была равная игра.

Первая Лига, 23-й тур

"Прикарпатье" - "Кремень" 2:1

Гол: Семотюк Владислав 62, Барчук Роман 82 - Сула Дмитрий 22

Прикарпатье: Вульчин Остап, Борисевич Роман, Пастух Иван (Бочкур Роман 46), Француз Василий, Сикач Николай (Шпирка Юрий 46), Воробчак Назарий, Семотюк Владислав, Вацеба Андрей, Сондей Иван, Дитко Роман (Цюцюра Василий 46), Барчук Роман

Кремень: Олейник Андрей, Бычков Богдан, Курелех Валерий, Головко Александр, Дмитриев Артем, Литвяк Богдан, Моцик Назар (Фхакадзе Джаба 46), Лобода Вадим (Закорский Владислав 54), Мурашов Евгений (Кривенко Александр 70), Козлов Артем (Белоус Сергей 46), Сула Дмитрий

Удаление: Олейник Андрей 50