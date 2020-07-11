Первая лига. Николаев снова на голодном пайке, Оболони пошел на пользу отпуск тренера

В Николаеве "Оболонь Бровар" впервые выпустил на поле в качестве наставника Валерий Иващенко. Дебют заместителя Мазуренко оказался удачным.

С первых минут наставники предложили знакомые по прошлому туру сочетания игроков. У "корабелов" вернулся в основу Богдан Куксенко вместо травмировавшегося в первом же матче после возвращения в команду Романа Попова. У "пивоваров" не нашлось места даже в заявке Максиму Покотилюку, который отсидел дисквалификацию еще в прошлом туре. Поэтому даже после ухода в досрочный "отпуск" Олега Мазуренко его выбор стартового состава остался путевой звездой для Валерия Иващенко.

В первом тайме игра была далеко не выдающейся. Намеки на моменты имели Вадим Яворский и Владислав Войцеховский у хозяев. Но первый подыграл себе рукой, оказавшись на ударной позиции, а второй оказался в офсайде. У "Оболони Бровара" были эпизоды с дальними ударами, но им каждый раз не хватало точности. Также в одном из моментов Денис Шелихов выпустил мяч из рук, но восспользоваться этим гости не смогли.

Характер игры после перерыва не сильно изменился, больше мячом владел "Николаев", который пытался все же нарушить нулевое равновесие. Однако удары Яворского и Витенчука опасности в себе на таили. У "пивоваров" даже подобных моментов не было. Батальский был надежно прикрыт защитниками, игравшими позиционно намного лучше беков "Прикарпатья". Поэтому Иващенко решил пустить в бой второго нападающего Артема Ковбасу, который заменил Гуськова за двадцать минут до финального свистка. Тем не менее, острее снова действовали хозяева и Богдан Куксенко со штрафного заставил Федоривского демонстрировать все свое мастерство.

И все же открыть счет удалось именно киевлянам, когда после навес со штрафного Слободяна Безуглый скинул головой и Мединскому оставалось просто расстрелять вратаря соперника. Однако Иващенко не стал на этом закрываться, вместо травмировавшегося опорника Савченко вышел еще один исполнитель атакующего плана Гуттинер. Тренер словно чувствовал, что именно этот легионер окончательно успокоит соперника уже в компенсированное время. Гутти вышел один на один с Шелиховым и грациозно его обыграл, отправив мяч уже в пустые ворота.

"Оболонь Бровар" набирает 42 очка и до начала игры "Волыни" с "Ингульцом" догоняет "крестоносцев" на пятом месте в таблице.

Николаев - Оболонь Бровар 0:2 (0:0)

Голы: Мединский (74), Гутти (90+1)

Николаев (4-2-3-1): Шелихов - Ульянов, Порох, Кушниренко, Куксенко (Ляшевский 81) - Витенчук, Охрончук (Паламар 81) - Кравченко, Ковалев (Черепущак 77), Войцеховский - Яворский.

Оболонь Бровар (4-2-3-1): Федоривский - Майданевич, Безуглый, Белый, Прокопенко (Бровченко 82) - Ульянченко (Валеев 46), Савченко (Гутти 78) - Мединский, Слободян (Касимов 90+2), Гуськов (Ковбаса 69) - Батальский.

Предупреждения: Кушниренко (60) - Валеев (66), Безуглый (71), Батальский (79)