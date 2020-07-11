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Одесская перестрелка, которая отбирает очки у львовян. Черноморец - Рух 2:2
Желто-черние без побед - уже три (!) матча
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Первая лига, 23 тур
11.07.2020 19:25
Одесса, стадион "Черноморец", без зрителей
Черноморец (Одесса) - Рух (Львов) 2:2
Голы: Брагару (9), Янаков (72) - Эрнест (17), Мартынюк (76, с пенальти)
Предупреждения: Клименко (27), Граматик (67), Микицей (74), Слинкин (75), Янаков (92)
Черноморец: Паламарчук - Слинкин, Зубейко, Лиховидько, Микицей, Велев - Брагару (Янаков, 54), Клименко, Хамелюк (Граматик, 66), Авагимян (Долгов, 77) - Сикорский (Штогрин, 54).
Рух: Мисак - Заставный, Дуць, Билый, Мысык - Копина, Мартынюк, Брикнер (Рати, 63 (Коробенко, 85)) - Климчук (Синица, 46), Русин - Эрнест