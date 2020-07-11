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Одесская перестрелка, которая отбирает очки у львовян. Черноморец - Рух 2:2

Первая лига
(4 голосов)

Желто-черние без побед - уже три (!) матча

Одесская перестрелка, которая отбирает очки у львовян. Черноморец - Рух 2:2
Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте позже

Первая лига, 23 тур

11.07.2020 19:25

Одесса, стадион "Черноморец", без зрителей

Черноморец (Одесса) - Рух (Львов) 2:2

Голы: Брагару (9), Янаков (72) - Эрнест (17), Мартынюк (76, с пенальти)

Предупреждения: Клименко (27), Граматик (67), Микицей (74), Слинкин (75), Янаков (92)

Черноморец: Паламарчук - Слинкин, Зубейко, Лиховидько, Микицей, Велев - Брагару (Янаков, 54), Клименко, Хамелюк (Граматик, 66), Авагимян (Долгов, 77) - Сикорский (Штогрин, 54).

Рух: Мисак - Заставный, Дуць, Билый, Мысык - Копина, Мартынюк, Брикнер (Рати, 63 (Коробенко, 85)) - Климчук (Синица, 46), Русин - Эрнест

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Рух (Львов) Владислав Клименко Эрнест Антви
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Комментарии (9)
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alex.belogubko (одесса)
11.07.2020 в 22:24
ЧО играл плохо потерять дома 4 очка --Антонова на поле иначе не выиграете на него будут идти 2--3 игрока а это хороший шанс для игроков ЧО--бегают кучей ударить не могут паса нет --отрабатывайте не злите болейщиков такой игрой
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velo1925 (Kharkiv)
11.07.2020 в 22:00
за круасани отримали, зараз з'їли пахлаву
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0
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jnp49 (ОДЕССА)
11.07.2020 в 21:44
И хоть само лицо главного тренера одесситов оптимизмом явно не блистало, но команду он строит хорошую - ТОЛК БУДЕТ!!!
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Drovko (Lviv)
11.07.2020 в 21:44
Руху з такою грою в УПЛ не вийти. Навіть з 4 місця.
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+3
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Байкал (Lviv)
11.07.2020 в 22:20
Експерд ти псячий. Краще про свій ФК Верес слідкуй і аналізуй їх потуги недобитого пса
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0
0
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jnp49 (ОДЕССА)
11.07.2020 в 21:43
Судья - ЗВЕЗДА-рас! Ну как он мог увидеть руку у Микицея, когда ни один повтор этого момента явно не зафиксировал??? Ох уж эти деньги.., а что ещё прикажете думать?
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-3
Карбид (Ник)
11.07.2020 в 22:21
Весьма и весьма сомнительное пенальти. А с учётом того что этот судья дал пенальти за нос игрока Колоса, то можно констатировать, что данный рефери альтернативно одарен спецзрением.
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Виктор 2209 (Мехико)
11.07.2020 в 21:36
За ничью тоже Смалийчук платит или нет?
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Drovko (Lviv)
11.07.2020 в 21:43
Він в інстаграмі написав що вже не буде платити....в принципі очікувано...тріпло є тріпло
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