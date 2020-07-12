Учора в клюбі були танці. Акценты зрителя на играх Первой лиги

С тех пор, как появилась возможность смотреть матчи Первой лиги регулярно, стараюсь ее не упускать. В прошедшем туре нам показали по ТВ сразу две игры: "Минай" – "Металлист 1925" и "Черноморец" - "Рух".

Скажу сразу, что в первый и в последний раз упоминаю цифры в названии харьковской команды. Если для харьковчан они и принципиальны, то для большинства из нас в остальном мире отнюдь. И даже более того, у нынешней команды, пожалуй, визуально больше общего с классическим "Металлистом", чем у блестящего исключения из правил эпохи Маркевича – Красникова.

В первом случае встречались конкуренты за выход в УПЛ, во втором – носители бренда из Одессы, негаданно потрепавшие "Волынь", принимали еще одного соискателя путевки в "вышку".

В прошлый раз игра в Закарпатье вызвала у автора в памяти мотив "Провинциального диско". Вернувшись сюда вновь, уже вспомнил более конкретное: "Едем, едем в соседнее село на дискотеку!" А "переехав" на следующий день в Одессу – и вовсе бодрящее: "Сьогодні в клюбі будуть танці!!!"

Поединок в Минае вышел довольно средним, в плане зрелищности. После вполне сносного первого тайма дальше игра пошла, если можно так выразиться, по амплитуде затухающих колебаний. В Одессе напротив, первый тайм стал лишь разогревом перед фестивальным вторым. Хотя, парадоксально, получасовая пауза в моментах наблюдалась именно здесь.

Не будем забывать и о том, что в Закарпатье матч начинался раньше, и посему было элементарно жарче.

Фишка Первой лиги – интрига без границ – дала о себе знать в полной мере. "Черноморец" мог вырвать победу уже в компенсированное время, причем усилиями соперника: Белый едва не отправил мяч в собственные ворота. "Металлист" мог спастись от поражения еще двумя минутами позже, но и Вентура в створ ворот не попал.

Думаю, в итоге в Одессе была зафиксирована вполне закономерная ничья. Пусть хозяева поля и имели минимальное преимущество в голевых моментах. А вот в Минае, на мой взгляд, более логичным также стал бы ничейный исход. Как всегда, говорю здесь не о сценарии поединка, а о соотношении шансов на взятие ворот.

Не заметил, чтобы судейство оказало ключевое воздействие на результат в Минае. В Одессе было интереснее. Сначала арбитр Коваленко имел достаточные основания поставить пенальти в ворота "Черноморца": на 54-й минуте, при 1:1, когда мяч со штрафного удара попал в выставленный локоть Микицея. "Без вопросов" - лаконично прокомментировал эпизод мой приятель-профи.

А вот на 75-й, уже при 2:1 в пользу одесситов, тот же Микицей правил как бы и не нарушал, но таки был наказан 11-метровым, с которого "Рух" сравнял счет. "Руки не было. Мяч в колено и траектория резко вверх". То есть, если даже она примерещится на одном из повторов, то отскок от другой части тела не судится. Не говоря уже о расстоянии, с которого наносился удар.

Словом, получилось, Бог взял – Бог дал. Вернее, богиня правосудия. На выходе вряд ли это сказалось на результате. Хотя, как знать – как развивались бы события, поведи в счете "Рух"?

А "Черноморцу" еще и повезло буквально через три минуты после пенальти, когда Эрнест зарядил в штангу, а Синице не удалось добить. Что было, то было.

К слову, именно африканский легионер "Руха" произвел наиболее яркое впечатление среди всех игроков четырех упоминаемых команд. Помимо гола и указанного выше момента, на его счету была и первая угроза воротам, в дебюте матча.

А вот в Минае больше запомнились вратари. Причем лично мне, в первую очередь, хозяйский – Попович с его тремя приличными сэйвами, при 0:0. Харьковчанин Сидоренко выручал, возможно, и чаще, но в более заурядных ситуациях.

И вновь симпатичнее всех смотрелся "Черноморец", который, в кои-то веки, снова стал играть в футбол. Хотя пока это лишь классические два случая – совпадение. Да и соперник опять был, как по мне, не в лучших своих кондициях. Не забудем также, что между "Волынью" и "Рухом" одесситы провели два довольно невзрачных матча.

А вот показавший лучший результат из всей четверки "Минай" на меня произвел наименее сильное впечатление. Более того, он выглядел интереснее, когда проиграл "Ингульцу". Как всегда, личное мнение.

"Металлист" никак не тянул на команду, стремящуюся в "вышку". Как, впрочем, не достало солидности и его коучу, пинавшему калитку после финального свистка с опереточной страстью.

"Рух" тот вообще, как я понимаю, пока после карантина на себя не похож.

Подобьем бабки. И снова круче всех смотрелся середняк без задач. И снова борцы за счастливое будущее в УПЛ выглядели так себе. Все еще не греет.

Можно сколь угодно восхищаться теснотой вверху таблицы. Но, ребята, это ведь всего лишь цифры. На сегодня отсмотрел четыре игры с участием пяти претендентов на повышение. И где? Уровень явно оставляет желать лучшего. Прибавьте к этому то, что вчерашний лидер, ша, уже вообще никуда не идет!

Поражающая воображение конкуренция имеет банальное объяснение: элементарная нестабильность команд. Сегодня феерят, завтра сдуваются. Насколько понял из того, что видел – едва ли не определяющим является фактор своего поля. Особенно, когда речь идет о дальних переездах.

Далеко идущих выводов не делаю. Но навскидку вся эта лихость зиждется на не то, чтобы голом, но плохо прикрытом энтузиазме. И радующая глаз толкотня в верхах таблицы напоминает пресловутое равенство в нищете. Не путайте интригу с классом! А последнего ощутимо не хватает. Борьба захватывает дух, слов нет, но ведется она на невысоком уровне.

А мы хотим втащить побольше этого добра в УПЛ. Которая и так уже "присела", подравнявшись в сторону пришельцев снизу. Особенно бодрят призывы "раскулачить" богатые клубы – и будет нам счастье! Глядишь, и станем похожими на саму Экстракляксу! А кто это?

Срочным образом ослабить "вышку" за счет количества. И попутно – еще более опустить ту же первую лигу. Даешь расширение и никаких гвоздей!!!

Ладно, согласен, Остапа понесло. Я ведь что хотел сказать: пока вижу одно – много желания и мало мастерства. Подчеркну: речь идет не о ярких эпизодах, типа гола Сичинавы или того же Брагару – об общем впечатлении. А так да, учора в клюбі були танці…