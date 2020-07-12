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Черноморец - Рух 2:2. Видео голов и обзор матча

Первая лига
(1 голосов)

"Рух" всё дальше от УПЛ: команда едва спасла ничью против команды Сергея Ковальца

Черноморец - Рух 2:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Черноморец (Одесса) - Рух (Львов) 2:2
Голы: Брагару (9), Янаков (72) - Эрнест (17), Мартынюк (76, с пенальти)

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В статье: Черноморец (Одесса) Рух (Львов)
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