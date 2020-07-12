Волынь - Ингулец 0:1. Видео голов и обзор матча

"Ингулец" вернул себе лидерство Первой лиги. Петровский коллектив обыграл "Волынь" благодаря голу-красавцу Ники Ситчинавы. Подопечные Сергея Лавриненко опережают "Агробизнес" на один балл и на три - "Минай". "Волынь" пока пятая с двухочковым отставанием от места в УПЛ.

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Волынь - Ингулец 0:1 (0:1)

Голы: Ситчинава (1)