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Волынь - Ингулец 0:1. Видео голов и обзор матча

Первая лига
(1 голосов)

Гол на 30-й секунде стал победным для петровчан

Волынь - Ингулец 0:1. Видео голов и обзор матча
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"Ингулец" вернул себе лидерство Первой лиги. Петровский коллектив обыграл "Волынь" благодаря голу-красавцу Ники Ситчинавы. Подопечные Сергея Лавриненко опережают "Агробизнес" на один балл и на три - "Минай". "Волынь" пока пятая с двухочковым отставанием от места в УПЛ.

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Волынь - Ингулец 0:1 (0:1)
Голы: Ситчинава (1)

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В статье: Волынь (Луцк) Ингулец (Петрово)
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