Первая лига
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Волынь - Ингулец 0:1. Видео голов и обзор матча
Гол на 30-й секунде стал победным для петровчан
"Ингулец" вернул себе лидерство Первой лиги. Петровский коллектив обыграл "Волынь" благодаря голу-красавцу Ники Ситчинавы. Подопечные Сергея Лавриненко опережают "Агробизнес" на один балл и на три - "Минай". "Волынь" пока пятая с двухочковым отставанием от места в УПЛ.
Волынь - Ингулец 0:1 (0:1)
Голы: Ситчинава (1)
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