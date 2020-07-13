Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новое значение Горняк-Спорта для всей Первой лиги - Украина футбольная
Возвращение в борьбу одного из лидеров
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" сегодня, 13 июля, в 19:20 на телеканале XSPORT разберет 7 матчей 23 тура, состоявшихся в уик-энд и расскажут о самом интересном в туре.
Экспертом выступит экс-тренер ряда команд Павел Кикоть.
В выпуске:
- "Минай" набирает обороты, "Оболонь-Бровар" возвращается;
- "Ингулец" снова первый, "Волынь" страдает без голов;
- "Горняк-Спорт" - гроза лидеров, "Рух" снова не выигрывает:
- ТОП-3 события 23 тура
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФЛ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...