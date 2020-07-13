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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новое значение Горняк-Спорта для всей Первой лиги - Украина футбольная

Первая лига
(2 голосов)

Возвращение в борьбу одного из лидеров

Новое значение Горняк-Спорта для всей Первой лиги - Украина футбольная
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" сегодня, 13 июля, в 19:20 на телеканале XSPORT разберет 7 матчей 23 тура, состоявшихся в уик-энд и расскажут о самом интересном в туре.

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Экспертом выступит экс-тренер ряда команд Павел Кикоть.

В выпуске:

  • "Минай" набирает обороты, "Оболонь-Бровар" возвращается;
  • "Ингулец" снова первый, "Волынь" страдает без голов;
  • "Горняк-Спорт" - гроза лидеров, "Рух" снова не выигрывает:
  • ТОП-3 события 23 тура
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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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