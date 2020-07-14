Первая победа Руха и принципиальный матч Ковальца - ожидания редакции UA-Футбол от 24-го тура Первой лиги

Вне всяких сомнений, центральным матчем мид-уик тура в Первой лиге станет противостояние "Агробизнеса" и "Миная" в Волочиске. Клубы, занимающие места сразу после лидера, натурально поспорят за шесть очков. Открыт же будет тур во вторник, матчем "Металлиста 1925" и "Авангарда" в Харькове.

Помимо этой встречи, на общенациональном кабельном ТВ покажут встречу в Петрово между текущим лидером чемпионата и воспрянувшим духом "Прикарпатьем". "Горняк-Спорт" же отдохнет от напряженного графика матчей вместе со все еще пребывающим на карантине запорожским "Металлугом"...

Центральный матч

"Агробизнес" - "Минай". Встреча команд-соседей в турнирной таблице (2 и 3 места соответственно). В прошлом их "свидании" победу праздновали закарпатцы, к тому же и в предыдущем 23 туре "зерновые" были растолченны железной рудой "Горняк-Спорта". Это означает двойную мотивацию и отсутствие гостеприимства "Агробизнеса" относительно "Миная" по крайней мере на футбольном поле. Удастся ли лисе (с эмблемы закарпатцев) снова отведать круассаны (реклама "Агробизнеса"), теперь уже в Волочиске? (Тарас Вархоляк)

"Минай" имеет наиболее тяжелый календарь среди всех претендентов на УПЛ. Во втором туре подряд их ждет сложнейший матч, который состоится на выезде. Немотивированный "Агробизнес" уже не раз показывал, что он будет продолжать играть на победу и имеет все шансы добыть три очка на домашнем стадионе в Волочиске. Рисковано, но небольшим фаворитом считаем именно хозяев. (Георгий Грошев)

Обязательно к просмотру

"Металлист 1925" - "Авангард". У хозяев сразу два ключевых игрока окажутся вне состава на предстоящую встречу. Без Сергея Романова и Виталия Кольцова МХ 1925 будет ослаблен, причем и "Авангард" способен на свои "тридцать минут славы". Правда могут помешать команде Косевича функциональные проблемы, да и надежность обороны не впечатляет. (Артур Кисляченко)

Харьковчане оступились в прошлом туре и жаждут взять реванш. Терять очки дважды подряд - непростительная роскошь, а потому у парней Демченко не будет проблем с мотивацией. "Авангард" соперник сложный, неуступчивый, но рискнем спрогнозировать минимальную победу хозяев. (Георгий Грошев)

"Оболонь Бровар" - "Черноморец". Одесситы после прихода Сергея Ковальца еще не проигрывали и явно не захотят это делать в игре против "пивоваров". Опытный наставник встретится со своей экс-командой, которая после его ухода переживает сложный период. Есть уверенность, что "моряки", как минимум, не проиграют. (Георгий Грошев)

В первом круге "Оболонь-Бровар" с Ковальцом во главе на выезде обыграла "Черноморец" (1:0), а теперь уже с командой "моряков" Сергей Иванович вынужден искать очки на недавно родной "Оболонь-Арене" в Киеве. Обе команды подходят к поединку в хорошем настроении: "Черноморец" отобрал очки у "Руха", а "пивовары" в первом же матче нового исполняющего обязанности наставника Валерия Иващенко одержали победу над "Николаевом". (Тарас Вархоляк)

"Ингулец" - "Прикарпатье". Василий Француз триумфально вернулся в основу "Прикарпатья" после травмы и сразу же угодил на "скамейку подсудимых". В Петрово Владимир Ковалюк не сможет рассчитывать на основного защитника. У "Ингульца" также есть потеря в связи с удалением в прошлом туре, но Владимир Коробка за полтора года в команде Лавриненко так и не стал основным. Внимание телеканала "Футбол" и его широкой аудитории обязано подтолкнуть единоличного лидера Первой лиги к укреплению своего текущего статуса. (Артур Кисляченко)

В прошлой игре между этими командами, лидером и середнячком, победу благодаря голу Александра Мишуренко праздновали петровцы. "Орлы" Ивано-Франковска недавно набрали неплохую форму после ничьей с "Оболонью Броваром" и победы над "Кременем". Главный вопрос - не будет ли эта зелено-желтая "птица" хрустальной и не разобьется ли она о стену прагматизма пока лучшей по количеству пропущенных голов в Первой лиге обороны "Ингульца"? Пока что предпочтение на стороне петровцев. (Тарас Вархоляк)

Оставшиеся встречи

"Балканы" - "Волынь". Луцкий коллектив, который не выражал особого желания возобновлять чемпионат, теперь пожинает свои плоды. Одна победа в четырех матчах и пока лишь пятое место в таблице - слабенький промежуточный результат для "крестоносцев". На поле "Балкан" просто не бывает никому, но терять "Волынь" уже не имеет права. (Георгий Грошев)

По логике "балканских" волн, где победа чередуется с поражением, на этот раз, после впечатляющей ничьей с "Авангардом" в предыдущем туре в этом матче откровенный фаворит - "Волынь". Хотя у себя на поле в предыдущем поединке одолеть зарянцев она не смогла. У "Волыни" не сыграет в этом матче из-за дисквалификации голкипер Виталий Недилько и также иранский легионер-хавбек Сиаваш Хагназари, а "Балканам" не помощники защитник Игорь Юречко и форвард Дмитрий Болокан. (Тарас Вархоляк)

"Кремень" - "Николаев". Основной вратарь "Кремня" Андрей Олейник был удален в Ивано-Франковске при неоднозначных обстоятельствах. Это должно помочь "Николаеву" прервать "сухую" серию в атаке, которая длится уже 234 минуты. Даже синтетическое поле, на котором ранее "Минай" и "Волынь" забили на двоих только один гол, да и то с пенальти, не должно помешать подопечным Ильи Близнюка. (Артур Кисляченко)

"Кремень" провел хороший первый тайм в прошлом туре, но незаслуженное спорное удаление капитана сыграло против них и в итоге команда лишилась трех очков. На своем поле они примут "Николаев", у которого также есть своя мотивация. Нас ждет интересный бой с непредсказуемым финалом. (Георгий Грошев)

"Рух" - "Черкащина". Дома команда из Центральной Украины потерпела самое крупное поражение от "Руха" - 1:6. Это один из трех крупнейших разгромов сезона в Первой лиге. И на этот раз "Черкащина", как аутсайдер Первой лиги, имеет мизерные шансы на получение хоть каких-то очков в игре со злыми к победам "руховцами"-"движками". Тем более у "Черкащины" две потери из-за дисквалификации - не сыграют нападающий Константин Яцык и хавбек Артем Цурупин. (Тарас Вархоляк)

Если уж с этим соперником команда Ивана Федика не одержит первую посткарантинную победу, то впору будет взять пример с хорошего друга львовского клуба Михаила Кополовца и сходить в церковь... У "Руха" нет проблем с составом, вернулся в клуб Юрий Климчук, в то время как "Черкащина" не сможет рассчитывать на пару дисквалифицированных игроков. (Артур Кисляченко)

Поединок "Металлург" - "Горняк-Спорт" смещен на более поздний срок в связи с внутренним карантином у запорожского клуба.