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Агробизнес обновил клубную эмблему

Первая лига
(2 голосов)

Клуб провел ребрендинг

Агробизнес обновил клубную эмблему
Новина українською

Перволиговский "Агробизнес" провел ребрендинг и обновил эмблему клуба.

В данном контексте в ближайшее время будет осуществлено обновление официального сайта, соцсетей, афиш, баннеров и прочих элементов.

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Напомним, что на данный момент "Агробизнес" идет на 2-м месте в Первой лиге.

Агробизнес обновил клубную эмблему - изображение 1

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В статье: Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ФК Агробизнес

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Комментарии (11)
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Mike50 (M)
13.07.2020 в 20:31
непогано
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0
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Запорізьке Торпедо (zp)
13.07.2020 в 20:09
лучше бы агрокруасан название поменял. "агробизнес" - это ппц. была же в Волочиске команда "Збруч", отличное аутентичное название. эмблема тоже шлак, одни щиты с полосками кругом
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0
0
yunguvnor (м. Чернігів)
13.07.2020 в 20:29
Справа в тому, що Аґробізнес народився якраз на місці віджатого Збруча. Це було би святотатство.
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0
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Запорізьке Торпедо (zp)
13.07.2020 в 20:53
отжатого? а есть ссылки по теме?
0
0
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simargl (Чернигов)
13.07.2020 в 19:44
Лучше чем было , но как-то безлико. Меняй название и подойдёт хот Металлику, хоть мелиоратору, хоть колхознику, хоть Тисе или Ларисе.
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
13.07.2020 в 19:31
Я так зрозумів, що жовті полоски - це колоски пшениці?
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0
0
Technical
13.07.2020 в 19:49
До речі більш правильно було би якраз колоски і зробити. Фірма "Агробізнес" пече хліб і булочки, якраз було би дуже автентично.
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
13.07.2020 в 19:31
Чому назву не поміняють? Що це таке "Агробізнес"?
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.07.2020 в 20:07
это ж..па с ушами
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+1
0
givchak (Дрогобич)
13.07.2020 в 19:26
Незрозуміло лище, чому м'яч - волейбольний?
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0
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
13.07.2020 в 19:30
М'яч футбольний "олдскульний".
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+2
0


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