Первая лига
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Агробизнес обновил клубную эмблему
Клуб провел ребрендинг
Перволиговский "Агробизнес" провел ребрендинг и обновил эмблему клуба.
В данном контексте в ближайшее время будет осуществлено обновление официального сайта, соцсетей, афиш, баннеров и прочих элементов.
Напомним, что на данный момент "Агробизнес" идет на 2-м месте в Первой лиге.
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Источник:ФК Агробизнес
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Комментарии (11)
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Mike50 (M)
13.07.2020 в 20:31
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.07.2020 в 20:09
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0
0
yunguvnor (м. Чернігів)
13.07.2020 в 20:29
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.07.2020 в 20:53
0
0
simargl (Чернигов)
13.07.2020 в 19:44
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0
0
Nelviv`yanyn (На жаль)
13.07.2020 в 19:31
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0
0
Technical
13.07.2020 в 19:49
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0
0
Nelviv`yanyn (На жаль)
13.07.2020 в 19:31
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.07.2020 в 20:07
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+1
0
givchak (Дрогобич)
13.07.2020 в 19:26
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0
-1
Nelviv`yanyn (На жаль)
13.07.2020 в 19:30
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