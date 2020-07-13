Агробизнес обновил клубную эмблему

Перволиговский "Агробизнес" провел ребрендинг и обновил эмблему клуба.

В данном контексте в ближайшее время будет осуществлено обновление официального сайта, соцсетей, афиш, баннеров и прочих элементов.

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Напомним, что на данный момент "Агробизнес" идет на 2-м месте в Первой лиге.