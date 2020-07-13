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Металлист 1925 недоволен судейством в матче с Минаем и готовит обращение в КДК

Первая лига
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Харьковчане намерены жаловаться в инстанции на судейство Дмитрия Бондаренко

Металлист 1925 недоволен судейством в матче с Минаем и готовит обращение в КДК
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10 июля в Первой лиги состоялся матч лидеров, в котором "Минай" с минимальным счетом 1:0 обыграл "Металлист 1925".

При этом, гости остались очень недовольны судейством рефери Дмитрия Бондаренко из Одессы, который в концовке игры еще и удалил из технической зоны тренера "Металлиста 1925" Андрея Демченко.

По информации Meta-ratings, сейчас харьковский клуб готовит видеонарезку действий судьи Бондаренко для обращения в КДК УАФ, который, по мнению харьковчан, принимал неоднозначные решения на протяжении всего матча, за аналогичные нарушения наказывая только одну команду.

Добавим, что в нынешнем чемпионате наставник харьковчан Андрей Демченко уже получал красную карточку от судей – в матче первого круга с "Ингульцом", за что получил двухматчевую дисквалификацию.

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В статье: Дмитрий Бондаренко Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай Александр Демченко
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Источник:
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