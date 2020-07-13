Цыганык: Агробизнес не получал от Смалийчука денег за победу над Рухом

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык заявил о том, что "Агробизнес" не получал деньги от Олега Смалийчука за победу над "Рухом".

"Насколько мне известно, никаких денег "Агробизнес" не получал. И не собираются получать. И даже если они будут предложены, я так понимаю, команда, где президент Олег Собуцкий, просто откажется от этого.

Потому что во-первых, у них достаточно теплые отношения с президентом "Руха" Григорием Козловским. Во-вторых, история со стимулированием будет иметь серьезное продолжение. Комитет по этике рассматривает этот момент", – сказал Цыганык.

Напомним, что ранее в шоу "ТаТоТаке" сообщалось, что "Агробизнес" получил 600 тысяч от Смалийчука.