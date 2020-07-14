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С амбициями на УПЛ? Восемь игроков покинули Минай

Первая лига
(1 голосов)

Массовый исход игроков у одного из главных претендентов на УПЛ

С амбициями на УПЛ? Восемь игроков покинули Минай
Новина українською

Один из лидеров Первой лиги, закарпатский "Минай" объявил о том, что клуб покинул целый ряд игроков.

Команду покинули 8 исполнителей: у Максима Гавриленко, Вадима Страшкевича, Олега Маика, Орхана Ибадовв, Антона Кичи и Артема Кулинича закончилсь сроки контрактов, которые по разным причинам не были продлены.

В свою очередь, у бразильских легионеров Антонио Сантоса и Энрике Араужо закончились сроки аренды.

Больше всего среди всех игроков, которые покинули команду, провел за "Минай" Максим Гавриленко. Он присоединился к команде еще во Второй лиге и провел за клуб 47 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Вадим Страшкевич сыграл 24 матча (2 гола, 2 асисты), Олег Маик - 21 игру (3 гола), Артем Кулинич - 18, Антон Кича - 14 (1 гол, 1 передача), Энрике Араужо - 10 (2 гола), Антонио Сантос - 15 (1 голевая передача).

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В статье: Антон Кича Вадим Страшкевич Артем Кулинич Максим Гавриленко ФК Минай Энрике Араужо Антонио Сантос Орхан Ибадов
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Источник:
ФК Минай

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