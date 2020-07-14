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Кремень подписал экс-хавбека Ингульца
Олег Марчук перебрался в Кременчуг
"Кремень" подписал полузащитника Олега Марчука, который до этого защищал цвета "Ингульца".
Кременчугский клуб дозаявил игрока до конца нынешнего сезона.
В своей новой команде футболист будет выступать под 19 номером.
23-летний хавбек родился в Ковеле где начинал в местной ДЮСШ а затем в аматорском клубе "Ковель-Волынь". В 2017 Марчук перебрался в "Волынь, " после чего перешел в "Верес", а затем уже и в "Ингулец".
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Источник:Фейсбук Кремня
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