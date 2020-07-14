Кремень подписал экс-хавбека Ингульца

"Кремень" подписал полузащитника Олега Марчука, который до этого защищал цвета "Ингульца".

Кременчугский клуб дозаявил игрока до конца нынешнего сезона.

В своей новой команде футболист будет выступать под 19 номером.

23-летний хавбек родился в Ковеле где начинал в местной ДЮСШ а затем в аматорском клубе "Ковель-Волынь". В 2017 Марчук перебрался в "Волынь, " после чего перешел в "Верес", а затем уже и в "Ингулец".