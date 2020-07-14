Первое домашнее поражение с сентября и амбиции под вопросом. Металлист 1925 - Авангард 0:1

Стартовый матч 24 тура Первой лиги сразу принес неожиданность: "Авангард" успешно расправился с фаворитом, "Металлист 1925", и отомстил за домашнее поражение в первом круге. Однако суть еще и в другом - это второе подряд поражение харьковчан в чемпионате и если с "Минаем", одним из лидеров, оно не было таким болезненным, то краматорчанам уступили еще и дома. А второе подряд поражение ставит под сомнение амбиции по поводу выхода команды Демченко в УПЛ.

Матч из-за дисквалификации пропускал опорник харьковчан Виталий Кольцов. Но трудно было представить, что центральная зона без него станет настолько нежной для игроков "Авангарда", а защитники в самый ответственный момент будут скользить газоном. Центральное трио Краматорска в противовес харьковчан выглядело, словно бульдозер.

Первый же свой момент краматорчане реализовали: после вбрасывания из аута на левом фланге Лобов забросил мяч на Нехтия, а тот, как тореадор, откинул его перед Ченбаем, который почему-то поскользнулся, и забил гол в дальний угол ворот Сидоренко.

Во время празднования гола вингер "Авангарда" побежал к линии поля и показал в камеру футболку "97" Владислава Савина - в поддержку одноклубника, который накануне получил тяжелую футбольную травму, разрыв крестообразных связок.

Моменты у "Авангарда" с выходом на кипера харьковчан продолжали возникать - за первый тайм их было по крайней мере 4 (!) у Лобова, Кириенко. Реализация команду из Краматорска подвела, однако в последнем из этих моментов центрбэк "Металлист 1925" Цвиренко сфолил и тут же получил прямую красную карточку от арбитра Коваленко.

Что же харьковчане? Они владели инициативой почти весь матч, но продемонстрировали невозможность раскрывать организованную оборону "Авангарда". У них был момент сразу после пропущенного гола, но после прострела с правого фланга Дерек не попал по воротам, а затем Дмитренко после красивой передачи пяткой от Ярослава Ямполя ударил слишком легко для того, чтобы пробить кипера соперников.

Во втором тайме игра проходила в том же русле, но стала более жесткой и с большим количеством остановок: медики не смогли остановить кровь на лобе флангового игрока "Авангарда" Максима Воробья, который ударился о бутс соперника - пришлось заменить, а Дерек в другом моменте ответил на провокацию соперника Сухарова и устроил разборки с ним на поле.

В концовке матча команды обменялись опасными моментами: Сидоренко спас харьковчан от второго гола, когда прервал прострел Кириенко, а его коллега Денчук отразил мощный удар Дерека.

Первая лига, 24 тур

14.07.2020 19:00

Город Харьков, ОСК "Металлист", без зрителей

Арбитр в поле - Андрей Коваленко (Полтава)

Металлист 1925 (Харьков) - Авангард (Краматорск) 0:1

Голы: Нехтий (1)

Предупреждения: Дехтяренко (18), Ченбай (56) Лукас Вентура (67), Дмитренко (74), Поспелов (77), Дерек (80) - Полюлях (40), Сухаров (57)

Удаление: Цвиренко (39)

"Металлист 1925": Денис Сидоренко - Сергей Ченбай, Дмитрий Поспелов (К), Максим Цвиренко, Михаил Шершень - Ярослав Дехтяренко (Иван Коваленко, 78), Ярослав Ямполь, Владислав Дмитренко - Антон Савин (Лукас Вентура, 56), Максим Банасевич (Александр Осман , 44) - Дерек

"Авангард": Артур Денчук - Александр Сухаров, Роман Мельник (К), Дмитрий Сидоренко, Максим Воробей (Илья Брюхов, 70) - Юрий Сеницкий, Никита Полюлях, Алексей Лобов - Иван Матяж (Артур Мурза, 89), Владислав Нехтий - Игорь Кириенко (Виталий Собко, 76)