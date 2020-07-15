Тренер Металлиста 1925: С Авангардом мы не наиграли даже на ничью

Тренер харьковского "Металлиста 1925" Евгений Писоцкий прокомментировал поражение краматорскому "Авангарду" с минимальным счетом 0:1 в рамках 24-го тура Первой лиги. Единственный гол гости забили на первой минуте поединка. Цитирует специалиста пресс-служба харьковчан.

"Особо комментировать и нечего. Мы проиграли заслуженно. Хочу поздравить соперника с победой и сказать, что сегодня мы не наиграли даже на ничью. Непонятно, где мы могли сравнять счет. Мы обязаны были обыгрывать "Авангард" – основная причина неудачи кроется в психологии. Пропустить гол на первой минуте, а затем отыгрываться – очень сложно".