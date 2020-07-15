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Тренер Металлиста 1925: С Авангардом мы не наиграли даже на ничью

Первая лига
(1 голосов)

Евгений Писоцкий на связи

Тренер Металлиста 1925: С Авангардом мы не наиграли даже на ничью
Новина українською

Тренер харьковского "Металлиста 1925" Евгений Писоцкий прокомментировал поражение краматорскому "Авангарду" с минимальным счетом 0:1 в рамках 24-го тура Первой лиги. Единственный гол гости забили на первой минуте поединка. Цитирует специалиста пресс-служба харьковчан.

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"Особо комментировать и нечего. Мы проиграли заслуженно. Хочу поздравить соперника с победой и сказать, что сегодня мы не наиграли даже на ничью. Непонятно, где мы могли сравнять счет. Мы обязаны были обыгрывать "Авангард" – основная причина неудачи кроется в психологии. Пропустить гол на первой минуте, а затем отыгрываться – очень сложно".

"Авангард" отлично организован. Пока мы не умеем играть с командами, которые садятся настолько низко. Ответственность за поражение лежит как на игроках, так и на тренерском штабе, но мы ни на что не жалуемся. Чего не хватило? Забитых мячей".

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) Евгений Писоцкий Металлист 1925 (Харьков) Металлист 1925
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Источник:
Металлист-1925

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Комментарии (2)
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cavo52
15.07.2020 в 12:17
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Пришта Литин (Киев)
15.07.2020 в 11:58
Єто не тот Металлист. То что сегодня єто металлолом.
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Acsakal (Kharkov)
15.07.2020 в 11:48
Захист - прохідний двір, напад похмура пустеля... Та яка там УПЛ?
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0


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