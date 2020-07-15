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Балканы - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Зарянские "Балканы" продолжают борьбу за выживание, принимая "Волынь".
Два поражения и лишь одна победа в четырех матчах в активе "Волыни", которую многие называли основным кандидатом на выход в УПЛ. Пора исправлять ситуацию?
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