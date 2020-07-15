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Агробизнес - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Центральный матч в Волочиске

Агробизнес - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Готов ли немотивированный "Агробизнес" вновь поставить подножку претенденту на УПЛ? Хватит ли сил у "Миная" победить сильного соперника второй раз подряд? Стоит ли ждать большого количества голов? Ответы даст её величество - игра. Центральный матч 24-го тура начнется в 18:00.

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Первая Лига, 24-й тур
"Агробизнес" 18:00 "Минай"

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В статье: Первая лига Агробизнес (Волочиск) ФК Минай
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