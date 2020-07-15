Агробизнес - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

Готов ли немотивированный "Агробизнес" вновь поставить подножку претенденту на УПЛ? Хватит ли сил у "Миная" победить сильного соперника второй раз подряд? Стоит ли ждать большого количества голов? Ответы даст её величество - игра. Центральный матч 24-го тура начнется в 18:00.

Первая Лига, 24-й тур

"Агробизнес" 18:00 "Минай"