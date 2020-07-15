Первая Лига. Минай грамотно воспользовался ошибками Агробизнеса

Готов ли немотивированный "Агробизнес" вновь поставить подножку претенденту на УПЛ? Хватит ли сил у "Миная" победить сильного соперника второй раз подряд? Стоит ли ждать большого количества голов? Ответы могла дать только её величество - игра.

Команды, прекрасно понимая силу друг друга, решили сделать ставку прежде всего на более надежную игру в обороне. Инициативой "Агробизнес" и "Минай" владели в шахматном порядке, но большого количества моментов не было. Гости интереснее смотрелись в первой половине, но до ума довести преимущество не сумели. Неплохой шанс имел Оринчак, выбегавший на свидание с Мозилем, но голкипер, ценой небольшого повреждения, сохранил свои ворота на замке.

"Агробизнес" стал поживее смотреться во второй половине и это не впервые после карантина. Мы помним их игру против "Руха", которая завершилась выездной победой. Кухарук зарядил с дальней дистанции и казалось, что удар достигнет цели - перекладина помешала отметиться полузащитнику. Игра явно шла до забитого, но не сказать, что кто-то из присутствовавших на поле взвинчивал темп. Возможно, всему виной жаркая погода. Возможно, боязнь рискнуть и потерять очки.

Зрители за стадионом, которых там по закону быть не должно, кричали "Шайбу, шайбу!", требуя большей активности от футболистов. Однако, чем ближе было к концу матча, тем чаще мяч задерживался в центре поля, а свисток арбитра сигнализировал о мелких нарушениях. Но момент пришел. После отличного прострела низом, Гагуну оставалось всего лишь попасть в ворота. Но волнения и дрожь в коленях ему помешали - мяч полетел высоко над воротами.

"Агробизнес", немного осмелев, решил ускорить темп в заключительной десятиминутке, но тем самым оставил слишком много пространства сзади. "Минаю" хватило одной контратаки, чтобы открыть счет. Машталир в одно касание пробил после передачи партнера, тем самым оставив Мозиля не при делах. Чижевский пошел в ва-банк и выпустил на поле второго форварда, но времени исправить ситуацию уже не было. Его клуб пропустил еще одну контратаку, которая закончилась назначением пенальти в ворота хозяев. Нуриев подошел к мячу и очень спокойно забил с точки - 0:2. Почти сразу прозвучал свисток.

"Минай" добыл важнейшую победу, которая стала для них второй подряд. Возможно, многим игра сегодня не понравилась, но футболисты Кобина продемонстрировали характер и наказали соперника за несколько ошибок, которые нельзя допускать в конце игры. Таким образом, они вышли на второе место. Ждем Нуриева и компанию в УПЛ?

Первая Лига, 24-й тур

"Агробизнес" - "Минай" 0:2

Гол: Машталир Сергей 86, Нуриев Анатолий 90+3 п

Агробизнес: Мозиль Олег, Ефимович Дмитрий, Думанюк Артур, Курило Игорь, Когут Иван, Когут Николай, Гагун Роман, Дидык Роман Бойчук Игорь, Кухарук Андрей, Семенец Богдан

Минай: Попович Андрей, Жичиков Максим, Стасюк Петр, Никитюк Роман, Маткобожик Александр, Ткачук Андрей (Шпак Алексей 15), Голодюк Олег, (Машталир Сергей 24) Кныш Даниил, Пиняшко Василий, Оринчак Богдан, Нуриев Анатолий