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Шершень - о поражении от Авангарда: Проиграли матч, который проигрывать не должны были

Первая лига
(1 голосов)

Теперь надо тренироваться, ехать и побеждать Волынь

Шершень - о поражении от Авангарда: Проиграли матч, который проигрывать не должны были
Новина українською

Игрок "Металлиста-1925" Михаил Шершень прокомментировал матч Первой лиги с "Авангардом" (0:1).

"Проиграли матч, который проигрывать не должны были. Пропустили быстрый гол, а отыграться не смогли, плюс удаление. Не имели права проигрывать дома, больше мне нечего сказать.

"Волынь"? Надо тренироваться, ехать и побеждать. Мы проиграли, все осознаем свои ошибки. Надо ехать и одерживать победу в Луцке", – цитирует Шершня официальный сайт харьковчан.

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В статье: Авангард (Краматорск) Михаил Шершень Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (2)
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usovvictor (Kharkov)
15.07.2020 в 17:56
...не должны или не хотели?...
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Металлист Харьков
15.07.2020 в 16:45
Мыло в Луцк возьмите ! Не так больно будет !
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