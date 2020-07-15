Шершень - о поражении от Авангарда: Проиграли матч, который проигрывать не должны были

Игрок "Металлиста-1925" Михаил Шершень прокомментировал матч Первой лиги с "Авангардом" (0:1).

"Проиграли матч, который проигрывать не должны были. Пропустили быстрый гол, а отыграться не смогли, плюс удаление. Не имели права проигрывать дома, больше мне нечего сказать.

"Волынь"? Надо тренироваться, ехать и побеждать. Мы проиграли, все осознаем свои ошибки. Надо ехать и одерживать победу в Луцке", – цитирует Шершня официальный сайт харьковчан.