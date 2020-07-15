Первая лига
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Шершень - о поражении от Авангарда: Проиграли матч, который проигрывать не должны были
Теперь надо тренироваться, ехать и побеждать Волынь
Игрок "Металлиста-1925" Михаил Шершень прокомментировал матч Первой лиги с "Авангардом" (0:1).
"Проиграли матч, который проигрывать не должны были. Пропустили быстрый гол, а отыграться не смогли, плюс удаление. Не имели права проигрывать дома, больше мне нечего сказать.
"Волынь"? Надо тренироваться, ехать и побеждать. Мы проиграли, все осознаем свои ошибки. Надо ехать и одерживать победу в Луцке", – цитирует Шершня официальный сайт харьковчан.
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Комментарии (2)
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usovvictor (Kharkov)
15.07.2020 в 17:56
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Металлист Харьков
15.07.2020 в 16:45
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