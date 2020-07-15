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Осман: У любой команды бывают черные полосы, видимо, у Металлиста 1925 сейчас именно такая
Защитник харьковчан нашел причину последних неудачных игр команды
Защитник "Металлиста 1925" Александр Осман прокомментировал поражение своей команды в матче Первой лиги с "Авангардом" (0:1).
"Возможно, вышли расслабленными и недооценили соперника. Первые минуты были смяты. Будем работать над ошибками и двигаться дальше.
Я себя физически чувствую прекрасно и готов играть весь матч. У любой команды бывают черные полосы, видимо, у нас сейчас именно такая. Надо готовиться к каждой игре и выходить на поле с желанием победить", - сказал Осман.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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Комментарии (2)
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ffggpl (Харьков)
15.07.2020 в 17:46
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Acsakal (Kharkov)
15.07.2020 в 16:57
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