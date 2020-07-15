Осман: У любой команды бывают черные полосы, видимо, у Металлиста 1925 сейчас именно такая

Защитник "Металлиста 1925" Александр Осман прокомментировал поражение своей команды в матче Первой лиги с "Авангардом" (0:1).

"Возможно, вышли расслабленными и недооценили соперника. Первые минуты были смяты. Будем работать над ошибками и двигаться дальше.

Я себя физически чувствую прекрасно и готов играть весь матч. У любой команды бывают черные полосы, видимо, у нас сейчас именно такая. Надо готовиться к каждой игре и выходить на поле с желанием победить", - сказал Осман.