Первая лига. Волынь громит Балканы в результативном матче

Коллектив Андрея Тлумака продемонстрировал свою атакующую мощь на фоне одного из аутсайдеров. Не лучший поединок провел голкипер "Балкан" Богдан Лободров.

Составы команд не удивили. У хозяев и вовсе вышли практически те же одиннадцать человек, которые начинали матч в Краматорске в прошлом туре. За исключением Игоря Юречко, который тогда оформил автогол и по сути "украл" у своей команды два очка (3:3). Заменил нефартового защитника Виктор Серденюк. У "Волыни" дебютировал в старте Станислав Кулиш, который против "Ингульца" не смог стать спасителем, выйдя со скамейки. Также стоит отметить появление с первых минут Валерия Сада - еще одного новичка "крестоносцев" в концовке сезона.

Дебют остался за гостями, которые пытались больше атаковать правым флангом, а где тонко, как известно, там и рвется. Ошибку допустил Богдан Лободров, который не сумел далеко выбить мяч кулаком и тот достался Денису Кожанову. Лучший игрок "Волыни" в касание отдал на Амбросия Чачуа в центр штрафной, а тому не составило труда поразить опустевшие ворота. Буквально сразу же после голевого эпизода Кожанов мог удвоить счет, снова используя то, что сопернику не удалось разрядить ситуация и выбить мяч достаточно далеко. Но предмет раздора прошел немного выше "девятки". В ответ неточным ударом отметился Луис Фернандо, но острее снова были "крестоносцы", Артур Рябов хорошо приложился издали, но снова прицел нужно было настраивать ниже.

Во второй половине первого тайма начал проверять бдительность голкипера "Балкан" Валерий Сад. Если с первым выстрелом Лободров еще справился, то повторный спустя несколько минут привел ко второму голу, мяч влетел в верхний угол по неберущейся траектории. В концовке тайма игра успокоилась, но все же Тарас Михалик придумал проблемы себе и команде буквально на ровном месте, подтолкнув Тропанца в спину в собственной штрафной. С точки Андрей Фаюк уложил голкипера в угол, а сам издевательски пробил по центру. На перерыв команды пошли при обнадеживающем для дальнейшей интриги счете.

Второй тайм начался очень живо. Сперва Кожанов проверил бдительность голкипера ударом издали и Лободров с трудом выудил круглого в нижнем углу. Затем Луис Фернандо мощнейшим выстрелом по диагонали сотряс перекладину. Однако следующий же момент "Волыни" стал голевым. Кожанов со штрафного прошил стенку, мяч подхватил Рябов и отдал на Волошиновича, которому оставалось добить с метра в пустые ворота. "Балканы" попытались тут же снова сократить отставание в счете, но нарвались на результативный контрвыпад соперника. Начал атаку Литовченко, а защитник сразу же длинным пасом нашел Кожанова, который первым касанием подработал, а вторым расстрелял сетку за спиной Лободрова!

Игра была сделана, поэтому дальше была серия замен от Андрея Тлумака направленная на то, чтобы предоставить отдых лидерам команды.

Победа позволила лучанам вернуться в тройку. "Балканы" остаются на благополучном 14-м месте с семиочковым гандикапом от "Металлурга". Но запорожцы имеют две игры в запасе.

Балканы - Волынь 1:4 (1:2)

Голы: Фаюк (45+3 пен) - Чачуа (11), Сад (34), Волошинович (52), Кожанов (54)

Балканы (4-2-3-1): Лободров - Платунов, Николишин (Сидоренко 46), Гаврилюк, Ильницкий - Пархоменко, Серденюк - Луис Фернандо (Шуховцев 86), Силва Роша (Пенов 77), Фаюк (Златов 55) - Тропанец (Лукас Кунья 71).

Волынь (4-2-3-1): Литовченко - Симинин, Михалик (Мартынюк 55), Приндета, Цюпа (Конкольняк 68) - Чачуа, Рябов - Кожанов, Сад (Кизилатеш 72), Волошинович (Климец 62) - Кулиш (Норенков 82).

Предупреждения: Тропанец (30) - Кулиш (79), Рябов (84), Мартынюк (88)