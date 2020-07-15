Первая Лига. Спорный пенальти приносит победу Ингульцу

"Ингулец" - одна из лучших команда Первой Лиги после возобновления чемпионата (а, возможно, и всего турнира в целом). Проведя несколько хороших игр, подопечные Лавриненко сумели выйти на чистое первое место, доказав амбиции своего президента на футбольном поле. Но впереди еще достаточно матчей и ситуация может измениться на 90 градусов.

Понимает это и Лавриренко, удививший всех еще до стартового свистка. Сичинава, который неделю назад единолично принес "Ингульцу" победу над "Волынью", не получил место в стартовом составе. Рискованно? Еще как! Но ротацию при плотном графике никто не отменял.

Для хозяев поединок складывался тяжело - "Прикарпатье" играло от обороны, навязав сопернику жесткую игру с большим количеством фолов. Уже за первые полчаса игры двое гостей увидели перед собой желтый свет и в придачу горчичник был показан еще и наставнику - Ковалюку. Но такие жертвы того стоили - "Ингулец" провел первый тайм на голодном пайке, ни разу не потревожив Остапа Вульчина. Более того, могли гости претендовать на пенальти, но после стыка Кучеренко и Борисевича был назначен угловой в пользу "Прикарпатья". Спорное решение.

Сичинава придет - моменты принесет. Забивной форварда появился в начале второй половины и имел два неплохих шанса. Но сначала защитник гостей посмел помешать игроку забить 17-й гол, а после - Нике просто не хватило точности. Дальше гости, с небольшой подачки арбитра, остались в меньшинстве. Обладатель желтой карточки Семотюк поборолся корпус в корпус с защитником и упал в штрафной. Судья решил наградить его вторым горчичником, досрочно отправив в раздевалку. Пенальти в таком эпизоде ставить было не за что, но тянуло ли это на такое наказание? Наше мнение - скорее нет, чем да. За эмоции также был удален наставник "Прикарпатья".

Получив численное преимущество, "Ингульцу" легче не стало. Они владели преимуществом и часто создавали моменты, но главная цель, в виде забитых голов, им так и не покорялась. О контратаках гости даже думать не смели, их задача на концовку была очевидна - удержать нулевую ничью. Они практически выдержали. Но Сичинава на последней минуте зацепился в штрафной о свою же ногу и его клуб получил право на пенальти. Загальскому было все равно на спорное решение и исполнил приговор он идеально. Практически сразу прозвучал финальный свисток. Победа хозяев и огромное количество вопрос после... Что же, ждем ВАР на матчах Первой Лиги. А пока, "Ингулец" сохраняет за собой первую строчку и параллельно остается главным претендентом на выход в УПЛ.

Первая Лига, 24-й тур

"Ингулец" - "Прикарпатье" 1:0

Гол: Загальский Игорь 90+3 п

Ингулец: Шуст Богдан, Синегуб Олег, Семенко Андрей, Кучеренко Александр, Фатеев Дмитрий (Балан Денис 67), Бартулович Младен (Загальский Игорь 78), Лупашко Владислав, Запорожец Евгений, Козак Александр, Коваленко Илья (Сичинава Ника 46), Мишуренко Александр

Прикарпатье: Вульчин Остап, Борисевич Роман, Пастух Иван, Бочкур Роман, Лаврук Святослав (Бойко Тарас 69), Вацеба Андрей, Генык Василий, Воробчак Назарий, Семотюк Владислав, Кузьмин Роман, Барчук Роман (Дитко Роман 46)

Предупреждения: Запорожец Евгений 58 - Семотюк Владислав 9, 53, Вацеба Андрей 26, Лаврук Святослав 48

Удаление: Семотюк Владислав 53