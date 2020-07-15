  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая Лига. Спорный пенальти приносит победу Ингульцу
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая Лига. Спорный пенальти приносит победу Ингульцу

Первая лига
(1 голосов)

"Прикарпатье" грамотно сыграло в обороне

Первая Лига. Спорный пенальти приносит победу Ингульцу
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ингулец" - одна из лучших команда Первой Лиги после возобновления чемпионата (а, возможно, и всего турнира в целом). Проведя несколько хороших игр, подопечные Лавриненко сумели выйти на чистое первое место, доказав амбиции своего президента на футбольном поле. Но впереди еще достаточно матчей и ситуация может измениться на 90 градусов.

Читайте такжеИнгулец - Прикарпатье. Лидер устоит на позициях - анонс матча Первой лиги с прогнозом

Понимает это и Лавриренко, удививший всех еще до стартового свистка. Сичинава, который неделю назад единолично принес "Ингульцу" победу над "Волынью", не получил место в стартовом составе. Рискованно? Еще как! Но ротацию при плотном графике никто не отменял.

Для хозяев поединок складывался тяжело - "Прикарпатье" играло от обороны, навязав сопернику жесткую игру с большим количеством фолов. Уже за первые полчаса игры двое гостей увидели перед собой желтый свет и в придачу горчичник был показан еще и наставнику - Ковалюку. Но такие жертвы того стоили - "Ингулец" провел первый тайм на голодном пайке, ни разу не потревожив Остапа Вульчина. Более того, могли гости претендовать на пенальти, но после стыка Кучеренко и Борисевича был назначен угловой в пользу "Прикарпатья". Спорное решение.

Сичинава придет - моменты принесет. Забивной форварда появился в начале второй половины и имел два неплохих шанса. Но сначала защитник гостей посмел помешать игроку забить 17-й гол, а после - Нике просто не хватило точности. Дальше гости, с небольшой подачки арбитра, остались в меньшинстве. Обладатель желтой карточки Семотюк поборолся корпус в корпус с защитником и упал в штрафной. Судья решил наградить его вторым горчичником, досрочно отправив в раздевалку. Пенальти в таком эпизоде ставить было не за что, но тянуло ли это на такое наказание? Наше мнение - скорее нет, чем да. За эмоции также был удален наставник "Прикарпатья".

Получив численное преимущество, "Ингульцу" легче не стало. Они владели преимуществом и часто создавали моменты, но главная цель, в виде забитых голов, им так и не покорялась. О контратаках гости даже думать не смели, их задача на концовку была очевидна - удержать нулевую ничью. Они практически выдержали. Но Сичинава на последней минуте зацепился в штрафной о свою же ногу и его клуб получил право на пенальти. Загальскому было все равно на спорное решение и исполнил приговор он идеально. Практически сразу прозвучал финальный свисток. Победа хозяев и огромное количество вопрос после... Что же, ждем ВАР на матчах Первой Лиги. А пока, "Ингулец" сохраняет за собой первую строчку и параллельно остается главным претендентом на выход в УПЛ.

Первая Лига, 24-й тур
"Ингулец" - "Прикарпатье" 1:0
Гол: Загальский Игорь 90+3 п
Ингулец: Шуст Богдан, Синегуб Олег, Семенко Андрей, Кучеренко Александр, Фатеев Дмитрий (Балан Денис 67), Бартулович Младен (Загальский Игорь 78), Лупашко Владислав, Запорожец Евгений, Козак Александр, Коваленко Илья (Сичинава Ника 46), Мишуренко Александр
Прикарпатье: Вульчин Остап, Борисевич Роман, Пастух Иван, Бочкур Роман, Лаврук Святослав (Бойко Тарас 69), Вацеба Андрей, Генык Василий, Воробчак Назарий, Семотюк Владислав, Кузьмин Роман, Барчук Роман (Дитко Роман 46)
Предупреждения: Запорожец Евгений 58 - Семотюк Владислав 9, 53, Вацеба Андрей 26, Лаврук Святослав 48
Удаление: Семотюк Владислав 53

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Ингулец (Петрово) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Генык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (15)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Comment06 (Украина)
15.07.2020 в 20:07
Даа, дело Кашшаи живет и побеждает! Такой же пенальти венгр назначил Шахтеру в Манчестере в 2018г, когда Стерлинг ковырнул бутсой газон и упал, а Матвиенко был в метре от него. По судейству приближаемся к лигочемпионским стандартам! Стыдно перед парнями из Прикарпатья- и удалили на 53мин игрока с тренером, и били с убойных позиций творившему чудеса запасному вратарю- никак! Пришлось высосать левый пенальти. Срамота!
Ответить
+1
0
ВиктАн
15.07.2020 в 19:59
На фоне "побед" Дырявых все остальное клубы как невинные овечки. И ни один объективный не в состоянии прекратить беспредел суркисов. Только Ахметов нашел выход с этого болота начав оплачивать услуги квалифицированных судей с Европы. А остальные вытирают слюни, зная что типа судьи, приносят ДК более 15 незаслуженных очей за сезон. В первую очередь наведите порядок в супер лиге. Хоть первая лига и не значимая, но обьективно- в этом матче справедливо должна быть ничья. Но и ДК с их игрой нет места в первой шестёрке.
Ответить
0
0
Kristo (Львов)
15.07.2020 в 20:02
И здесь ДК умудрились пристегнуть)))
Ответить
0
0
ВиктАн
15.07.2020 в 20:14
Потому, что всю страну уже тошнит от того, что дырявым в каждом сезоне минимум 15оч высасывают. 100% сейчас худшая игра у ДК за всю историю но судьи, по привычке, гасят их соперников и подсуживают им как могут (кроме игр против Шахты).
0
0
Kristo (Львов)
15.07.2020 в 19:20
А зачем явно придуманный судьей пенальти называть "спорным"?
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
15.07.2020 в 19:23
Приучили. Из нас все время хотят зоопарк сделать
Ответить
0
0
androma (Вересневе)
15.07.2020 в 19:15
Ставить пенальти на 93 мин это надо быть уверенным на 100%. Был суддя в момент назначения на 100% уверенным ? Очень сомневаюсь, скорее всего отрабатывал заказ Поворознюка. Тьфу
Ответить
+1
0
avatar
Инспектор ( )
15.07.2020 в 19:10
Так и не понял судейских решений.
Ответить
0
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
15.07.2020 в 19:08
Папик порешал?
Ответить
+1
0
avatar
Vkonikov (Одесса)
15.07.2020 в 19:02
Такого судейства за 50 лет в футболе, не встречал. ПОЗОР!!!
Ответить
+1
-1
avatar
Yurko-Zahid (Лаббок )
15.07.2020 в 20:01
Подивився футбол вперше за 50 років?
Ответить
0
0
ВиктАн
15.07.2020 в 20:04
На любую игру Дырявых посмотрите. Так как суркис Толи кормит, Толи пугает арбитров, не делает никто, и обворовывают прямых конкурентов динамок
Ответить
0
0
Герасим
15.07.2020 в 18:59
Їм точно не встидно так вигравати
Ответить
+1
0
Kristo (Львов)
15.07.2020 в 18:53
Не стыдно Ингульцу за такие "победы"?
Ответить
0
0
ВиктАн
15.07.2020 в 20:08
В отличии от некогда великого клюба, думаю они понимают, что в этом матче должна быть ничья
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...