Первая победа тренера Федыка. Рух - Черкащина 4:0

В первом матче после возвращения из Винников во Львов "Рух" одержал победу. Она стала первой на посту главного тренера и для Ивана Федыка.

Забить удалось не сразу. "Желто-черные" долго присматривались к сопернику. Две лучшие возможности выйти вперед за первые 30 минут у "Руха" имели центрбеки - Игорь Дуць и Максим Белый. После стандартных положений они били по воротам, однако - дважды неточно.

А тогда за дело взялся Даниил Кондраков: собрал толпу соперников на правом фланге, а мяч отдал в центр на одинокого Ивана Брикнера. Ему вовремя решил "составить компанию" кипер черкащан Анатолий Тимофеев. И помешал забить. Однако мяч отлетел к Юрию Климчуку и он из второго этажа вколотил его в ворота "Черкащины".

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Второй гол удался после очередного углового: Даниил Кондраков устроил побег от защитника "Черкащины", оказался один во вратарской площадке и в касание замкнул навес.

Во втором тайме львовяне реализовали еще две возможности из стандартных положений: сначала после навеса мяч затрепетал между Эрнестом и Кондраковым, а наиболее проворным оказался Копина - 3:0. А окончательную точку поставили игроки, вышедшие на замену: грузин Рати подал, а Андрей Коробенко пятой замкнул в ворота Тимофеева.

"Черкащина" активизировалась только после 3-го гола. Дал результат прессинг защитников и голкипера - "безработный" в матче Роман Мысак отдал передачу чужому и тут же дважды получил работу: сначала на выходов один на один, а потом и на добивании в "девятку". Активность "Черкащины" закончилась грубостью. Особенно отличился Артем Тищенко: только вышел на замену, тут же первым касанием на поле скосил Владимира Заставного и получил прямое удаление.

Первая лига, 24 тур

15.07.2020, 19:00

Город Львов, стадион СКИФ, без зрителей

Рух (Львов) - Черкащина (Черкассы) 4:0

Голы: Климчук (30), Кондраков (40), Копина (59), Коробенко (79)

"Рух": Роман Мысак - Владимир Заставный, Игорь Дуць, Максим Белый, Марьян Мысык - Ярослав Мартынюк (Станислав Биленький, 83), Иван Брикнер (Иван Калюжный, 57), Юрий Копина (Андрей Коробенко, 68) - Эрнест Антви (Рати Ардазишвили, 61), Юрий Климчук (Олег Синица, 46) - Даниил Кондраков

"Черкащина": Анатолий Тимофеев - Андрей Нестеренко, Иван Скляренко, Вячеслав Лухтанов, Сулейман Дионг - Дмитрий Рожко (Артем Тищенко, 83), Виктор Георгиев, Антон Долгий (Евгений Морозенко, 54), Игорь Нечай (Юрий Малей, 65), Ярослав Захаревич (Ростислав Тарануха, 60) - Владислав Кабанюк

Предупреждение: Малей (70)

Удаление: Тищенко (83), Малей (90+2)

Видео поединка