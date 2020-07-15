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Рух – Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(3 голосов)

Матч команд двух молодых тренеров - Маринчука и Федыка

Рух – Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

После кратковременного карантинного вояжа на домашние матчи в Винники на стадион имени Богдана Маркевича "Рух" после снижения заболеваемости на COVID-19 возвращается во Львов на стадион СКИФ.

Поклонники львовского футбола, после карантина и серии невыразительных матчей, уже забыли, каковы победы "руховцев". Поэтому дело футболистов и их наставника Ивана Федыка напомнить об этом всем. Когда же набираться уверенности, как не в матче с последней командой Первой лиги?

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С другой стороны "Черкащина" - не такая уж и простая команда. Если в первых матчах была заметна несыгранность команды в определяющих эпизодах, то в последнем матче "Черкащина" продемонстрировала себя достаточно крепким орешком, который "Агробизнесу" удалось "раскрошить" только в концовке матча. Тем более времени для подготовки к игре с "Рухом" в "Черкащины" было больше, ведь свой матч 23 тура они пропускали.

Первая лига, 24 тур

15.07.2020, 19:00

Город Львов, стадион СКИФ, без зрителей

Рух (Львов) - Черкащина (Черкассы)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Рух (Львов) Черкащина (Черкассы) Денис Маринчук Иван Федык
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