Первая лига. Долгожданный гол Николаева не спасает от поражения от Кремня

Одолев "корабелов", подопечные Сергея Свистуна сравнялись с ними по очкам. "Николаев" в четырех последних турах набрал лишь два очка, проиграв во второй раз кряду.

В Кременчуге хозяева, лишившиеся основного вратаря и капитана в прошлом туре, принимали "Николаев", который на момент стартового свистка не забивал уже более двухсот минут. Опережая события, скажем, что были проблемы с креативом у "корабелов" и в отчетной встрече. А вот хозяева, традиционно, нашли свой шанс впереди. Причем кто же еще мог забить за "Кремень", если не Дмитрий Сула?

Дело был так - Евгений Мурашов заработал пенальти и главный забивала "Кремня" реабилитировался за свой промах в Ивано-Франковске. Сбивал полузащитника хозяев Владислав Охрончук. Вынужденная замена Назара Моцика уже в первом тайме не повлияла на структуру игры подопечных Сергея Свистуна, они и дальше играли с кулаком из троих опорников в центре поля, о который разбивалось большинство атак соперника. В результате до перерыва "Николаев" так и не нашел ключей к воротам резервного голкипера кременчужан Закорского.

С первых же минут второго тайма "Николаев" взялся за дело, пытаясь отыграться. Мяч метался по штрафной "Кремня" неоднократно, однажды даже попал в перекладину. Но результативной не стала ни одна попытка "корабелов" в этот период. В обороне же гости действовали не лучшим образом и снова упустили из виду Сулу, который дважды пробивал в упор, но каждый раз Шелихов спасал свою команду.

И все же Сула нашел свой шанс и доказал еще раз, что аренда из "Ингульца" была оформлена как нельзя вовремя. Кривенко протащил мяч до лицевой и оттуда выкотил под удар нападающему, который четко пробил в дальний нижний угол. Тем не менее, очень быстро удалось "Николаеву" один гол отыграть - Росляков навесил справа, Яворский выиграл воздух, а Заричнюк опередил опекуна и несильно протолкнул мяч в сетку мимо голкипера.

Кремень - Николаев 2:1 (2:1)

Голы: Сула (25 пен, 82) - Заричнюк (84)

Кремень (4-3-2-1): Закорский - Бычков, Курелех, Головко, Дмитриев - Литвяк, Моцик, Лобода (Кривенко 69) - Мурашов (Фхакадзе 66), Козлов (Черныш 90) - Сула.

Николаев (4-2-3-1): Шелихов - Ульянов, Порох, Росляков, Куксенко - Витенчук, Охрончук - Кравченко (Черепущак 69), Ковалев (Паламар 73), Войцеховский (Заричнюк 39) - Яворский.

Предупреждения: Мурашов (10), Бычков (68) - Росляков (44), Шелихов (90+5)