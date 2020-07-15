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Первая лига. Долгожданный гол Николаева не спасает от поражения от Кремня

Первая лига
(2 голосов)

Почти семь полных таймов "корабелы" оставались без результативных атак.

Первая лига. Долгожданный гол Николаева не спасает от поражения от Кремня
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Одолев "корабелов", подопечные Сергея Свистуна сравнялись с ними по очкам. "Николаев" в четырех последних турах набрал лишь два очка, проиграв во второй раз кряду.

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В Кременчуге хозяева, лишившиеся основного вратаря и капитана в прошлом туре, принимали "Николаев", который на момент стартового свистка не забивал уже более двухсот минут. Опережая события, скажем, что были проблемы с креативом у "корабелов" и в отчетной встрече. А вот хозяева, традиционно, нашли свой шанс впереди. Причем кто же еще мог забить за "Кремень", если не Дмитрий Сула?

Дело был так - Евгений Мурашов заработал пенальти и главный забивала "Кремня" реабилитировался за свой промах в Ивано-Франковске. Сбивал полузащитника хозяев Владислав Охрончук. Вынужденная замена Назара Моцика уже в первом тайме не повлияла на структуру игры подопечных Сергея Свистуна, они и дальше играли с кулаком из троих опорников в центре поля, о который разбивалось большинство атак соперника. В результате до перерыва "Николаев" так и не нашел ключей к воротам резервного голкипера кременчужан Закорского.

С первых же минут второго тайма "Николаев" взялся за дело, пытаясь отыграться. Мяч метался по штрафной "Кремня" неоднократно, однажды даже попал в перекладину. Но результативной не стала ни одна попытка "корабелов" в этот период. В обороне же гости действовали не лучшим образом и снова упустили из виду Сулу, который дважды пробивал в упор, но каждый раз Шелихов спасал свою команду.

И все же Сула нашел свой шанс и доказал еще раз, что аренда из "Ингульца" была оформлена как нельзя вовремя. Кривенко протащил мяч до лицевой и оттуда выкотил под удар нападающему, который четко пробил в дальний нижний угол. Тем не менее, очень быстро удалось "Николаеву" один гол отыграть - Росляков навесил справа, Яворский выиграл воздух, а Заричнюк опередил опекуна и несильно протолкнул мяч в сетку мимо голкипера.

Кремень - Николаев 2:1 (2:1)
Голы: Сула (25 пен, 82) - Заричнюк (84)
Кремень (4-3-2-1): Закорский - Бычков, Курелех, Головко, Дмитриев - Литвяк, Моцик, Лобода (Кривенко 69) - Мурашов (Фхакадзе 66), Козлов (Черныш 90) - Сула.
Николаев (4-2-3-1): Шелихов - Ульянов, Порох, Росляков, Куксенко - Витенчук, Охрончук - Кравченко (Черепущак 69), Ковалев (Паламар 73), Войцеховский (Заричнюк 39) - Яворский.
Предупреждения: Мурашов (10), Бычков (68) - Росляков (44), Шелихов (90+5)

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) МФК Николаев
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