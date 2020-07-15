Первая лига. Оболонь Бровар сильнее Ковальца, Черноморец уезжает ни с чем

Киевские "пивовары" во втором туре кряду удерживают свои ворота на замке и вместе с "Волынью" становятся главными преследователями топ-3 лидеров Первой лиги.

Сразу два пересечения можно было найти в составах команд. Во-первых, главный тренер "Черноморца" Сергей Ковалец не один год отработал наставником "пивоваров". У хозяев же в обороне вышел со стартовых минут бывший игрок "моряков" Александр Голиков.

Уже по стартовым минутам можно было отметить боевой настрой гостей, которые вышли в еще более молодом варианте состава, чем ранее после карантина. Игорь Сикорский остался на скамейке, а на острие атаки его заменил молодой Штогрин. У хозяев же неожиданной стала разве что персона уже упоминаемого нами Голикова слева в обороне, который заменил Егора Прокопенко.

Первые полчас на поле прошли с преимуществом "Черноморца", который владел мячом и создавал опасные подходы к воротам соперника. Нелогичным в этих условиях был пенальти, назначенный за игру рукой Владислава Клименко в своей штрафной. Олег Слободян подошел к точке и уверенно реализовал свой шанс. В концовке тайма снова активнее играл "Черноморец", но серьезной опасности подопечные Ковальца создать не смогли.

В перерыве наставник одесситов выпустил Янакова вместо Брагару, а чуть позже еще и Сикорского с Яловенко. Состав "моряков" по персоналиям стал еще более атакующим. При том, что команда продолжала играть в этом матче в три центральных защитника.

"Черноморец" давил, но создать реальную опасность у ворот Федоривского команде Ковальца долгое время не удавалось. Лишь выход Стрижака вместо Велека, который перестроил гостевую команду на 4-3-3, стал катализатором создания моментов. Первый имел Яловенко, который со штрафного направил мяч под перекладину. Но блестяще сыграл в том эпизоде вратарь "Оболони", переведший мяч на угловой. Затем защитники хозяев вынуждены были разряжать обстановку, выбивая мяч из пусты ворот и все же добились своего. Также Федоривский прекрасно сыграл после удара Янакова со штрафного.

Успех "Оболони Бровара" позволяет им вернуться в группу реальных претендентов на УПЛ. Также выиграл свой матч "Рух", который отстает от "пивоваров" всего на одно очко, имея игру в запасе.

Оболонь Бровар - Черноморец 1:0 (1:0)

Голы: Слободян (34 пен)

Оболонь Бровар (4-2-3-1): Федоривский - Майданевич, Безуглый, Белый, Голиков (Мате 84) - Ульянченко (Валеев 46), Савченко (Бровченко 81) - Гуськов (Гутти 55), Слободян, Мединский (Ковбаса 75) - Батальский.

Черноморец (3-4-3): Паламарчук - Зубейко, Микицей, Лиховидько - Велев (Стрижак 68), Клименко, Хамелюк (Яловенко 51), Слинкин - Брагару (Янаков 46), Штогрин (Сикорский 51), Авагимян.

Предупреждения: Федоривский (54), Савченко (62), Мединский (70), Батальский (90+2) - Микицей (3), Брагару (32), Клименко (86)