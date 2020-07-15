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Первая лига. Оболонь Бровар сильнее Ковальца, Черноморец уезжает ни с чем

Первая лига
(2 голосов)

Важнейшие три очка для киевлян.

Первая лига. Оболонь Бровар сильнее Ковальца, Черноморец уезжает ни с чем
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевские "пивовары" во втором туре кряду удерживают свои ворота на замке и вместе с "Волынью" становятся главными преследователями топ-3 лидеров Первой лиги.

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Сразу два пересечения можно было найти в составах команд. Во-первых, главный тренер "Черноморца" Сергей Ковалец не один год отработал наставником "пивоваров". У хозяев же в обороне вышел со стартовых минут бывший игрок "моряков" Александр Голиков.

Уже по стартовым минутам можно было отметить боевой настрой гостей, которые вышли в еще более молодом варианте состава, чем ранее после карантина. Игорь Сикорский остался на скамейке, а на острие атаки его заменил молодой Штогрин. У хозяев же неожиданной стала разве что персона уже упоминаемого нами Голикова слева в обороне, который заменил Егора Прокопенко.

Первые полчас на поле прошли с преимуществом "Черноморца", который владел мячом и создавал опасные подходы к воротам соперника. Нелогичным в этих условиях был пенальти, назначенный за игру рукой Владислава Клименко в своей штрафной. Олег Слободян подошел к точке и уверенно реализовал свой шанс. В концовке тайма снова активнее играл "Черноморец", но серьезной опасности подопечные Ковальца создать не смогли.

В перерыве наставник одесситов выпустил Янакова вместо Брагару, а чуть позже еще и Сикорского с Яловенко. Состав "моряков" по персоналиям стал еще более атакующим. При том, что команда продолжала играть в этом матче в три центральных защитника.

"Черноморец" давил, но создать реальную опасность у ворот Федоривского команде Ковальца долгое время не удавалось. Лишь выход Стрижака вместо Велека, который перестроил гостевую команду на 4-3-3, стал катализатором создания моментов. Первый имел Яловенко, который со штрафного направил мяч под перекладину. Но блестяще сыграл в том эпизоде вратарь "Оболони", переведший мяч на угловой. Затем защитники хозяев вынуждены были разряжать обстановку, выбивая мяч из пусты ворот и все же добились своего. Также Федоривский прекрасно сыграл после удара Янакова со штрафного.

Успех "Оболони Бровара" позволяет им вернуться в группу реальных претендентов на УПЛ. Также выиграл свой матч "Рух", который отстает от "пивоваров" всего на одно очко, имея игру в запасе.

Оболонь Бровар - Черноморец 1:0 (1:0)
Голы: Слободян (34 пен)
Оболонь Бровар (4-2-3-1): Федоривский - Майданевич, Безуглый, Белый, Голиков (Мате 84) - Ульянченко (Валеев 46), Савченко (Бровченко 81) - Гуськов (Гутти 55), Слободян, Мединский (Ковбаса 75) - Батальский.
Черноморец (3-4-3): Паламарчук - Зубейко, Микицей, Лиховидько - Велев (Стрижак 68), Клименко, Хамелюк (Яловенко 51), Слинкин - Брагару (Янаков 46), Штогрин (Сикорский 51), Авагимян.
Предупреждения: Федоривский (54), Савченко (62), Мединский (70), Батальский (90+2) - Микицей (3), Брагару (32), Клименко (86)

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) Оболонь-Бровар (Киев)
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Комментарии (4)
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jnp49 (ОДЕССА)
15.07.2020 в 21:52
По игре сегодня ЧЕРНОМОРЕЦ как минимум - не уступил, а как по-мне, даже смотрелся намного интереснее ОБОЛОНИ. Жаль вот только что с реализацией большие натуги имея таких хороших игроков в передней линии. И вновь пенальти. Сколько уже очков одесситы не досчитались в этом сезоне по одиннадцатиметровым - не счесть. Порядка 10-12 очков, так точно.., а это простите борьба в основной группе конкурентов. Не хочется наезжать на Ковальца после трёх невыигранных матчей, но сама игра команды СМОТРИТСЯ. Имеем терпение - надеемся что в следующем сезоне будем одними из фаворитов в первой лиге, а этот сезон - по-сути своей экспериментальный - так что все карты тренеру в руки!
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Краб(Одесса) (Одесса)
15.07.2020 в 21:18
Антонов еле ходит не говоря уже беге.
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alex.belogubko (одесса)
15.07.2020 в 21:22
он тренеруеться бегает --просто сачёк не хочет помочь ЧО
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alex.belogubko (одесса)
15.07.2020 в 21:02
к этому шло в ЧО все левоногие не могут ударить по воротам бьют куда угодно только не в ворота пока Антонова не будет на поле вы не выиграете неужели не понятно не кому ударить воротам -чем вы занимаетесь на тренеровках отрабатывайте удары пасы --выбить мяч со штрафной не могут --проиграли из за своей тупасти не думаете на поле
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