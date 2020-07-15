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Рух вернулся из стадиона Винников во Львов

Первая лига
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На стадионе имени Маркевича провели лишь 1 игру - потерпели поражение

Рух вернулся из стадиона Винников во Львов
Новина українською

Сегодняшний поединок 24 тура Первой лиги между "Рухом" и "Черкащиной" начался на львовском стадионе СКИФ. Играют футболисты без зрителей.

Из-за пандемии коронавируса первый матч после рестарта чемпионата подопечные Ивана Федыка провели на стадионе имени Богдана Маркевича в Винниках - проиграли "Агробизнесу".

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А на СКИФе "желто-черные" в последний раз принимали соперников еще 15 ноября 2019 года. Тогда, в 18-м туре Первой лиги, "Рух" победил харьковский "Металлист 1925" (1:0).

В этом сезоне на арене СКИФ "Рух" получил 7 побед, один матч завершился вничью и еще в одном поединке "желто-черные" потерпели поражение.

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В статье: Первая лига Рух (Львов) Черкащина (Черкассы) стадион СКИФ Львов Львов Винники
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Источник:
Рух

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