Рух вернулся из стадиона Винников во Львов

Сегодняшний поединок 24 тура Первой лиги между "Рухом" и "Черкащиной" начался на львовском стадионе СКИФ. Играют футболисты без зрителей.

Из-за пандемии коронавируса первый матч после рестарта чемпионата подопечные Ивана Федыка провели на стадионе имени Богдана Маркевича в Винниках - проиграли "Агробизнесу".

А на СКИФе "желто-черные" в последний раз принимали соперников еще 15 ноября 2019 года. Тогда, в 18-м туре Первой лиги, "Рух" победил харьковский "Металлист 1925" (1:0).

В этом сезоне на арене СКИФ "Рух" получил 7 побед, один матч завершился вничью и еще в одном поединке "желто-черные" потерпели поражение.