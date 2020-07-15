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"Ингулец - позорная команда барыг". Мэр Ивано-Франковска в шоке от судейства в Первой лиге

Первая лига
(11 голосов)

Раскручивается новый громкий скандал с судейством в Первой лиге

"Ингулец - позорная команда барыг". Мэр Ивано-Франковска в шоке от судейства в Первой лиге
Новина українською

Матч 24-го тура Первой лиги, в котором "Ингулец" принимал "Прикарпатье", закончился пенальти в ворота гостей на 93-й минуте, и как следствие, минимальной победой хозяева.

И судя по всему, концовка матча стала началом очередного судейского скандала, первый камень в фундамент которого заложило мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который уже отреагировал на судейство в поединке.

"Футбол продажный! "Ингулец" - это позорная команда барыг! Судья просто убивает команду и это по телевидению и при Макарове!

93 минута - придуманный пенальти! Поэтому наш футбол никогда не будет итальянским или немецким!", - эмоционально написал Марцинкив в Фейсбуке.

"Ингулец - позорная команда барыг". Мэр Ивано-Франковска в шоке от судейства в Первой лиге - изображение 1

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В статье: Ингулец (Петрово) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Руслан Марцинкив
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Комментарии (28)
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vr250278 (Цветково.Черкасская)
15.07.2020 в 22:27
Він в адекватні , цей мер ? Причому тут вся команда ? Предяви судді , презіку ! Якщо секретарка з мерії спить з завгоспом , не означає , що мер сутенер ! ... Чи може й означає ...
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0
0
Kristo (Львов)
15.07.2020 в 22:06
Liverpool 333 (Кировоград ) Может потому и полно таких "ошибок", что нет таких высказываний? По форме мер конечно не прав, но все же понимают о чем он сказал
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+1
0
Liverpool 333 (Кировоград )
15.07.2020 в 21:42
Если арбитр сделал ошибку то при чём здесь Ингулец. Президенту Ингульца нужно подать в суд на этого кончиного мэра
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+2
-4
Kristo (Львов)
15.07.2020 в 21:48
За кончИного мера тоже можно в суд подать . Ну подаст он в суд. Ну присудит суд штраф. А осадок у всех от такой "победы" никуда не денется. А "ошибка" судьи тоже, наверное, чего то стоит.
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+1
-1
Liverpool 333 (Кировоград )
15.07.2020 в 22:00
Да в УПЛ, ПФЛ таких пенальти левых полно но такие высказывания не делает никто, это мэр барыга и быдло
+2
-2
hochu.piva (Краматорск)
15.07.2020 в 21:41
тут пол-страны позорная команда барыг, а он удивляется
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+1
0
avatar
RiddickABSent (Днепр)
15.07.2020 в 21:22
А не сделать ли нам свою лигу с ингульцом и барыгами?Барыги уже бренд)
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+2
-2
maks1923 (Ирпень)
15.07.2020 в 21:16
Да у нас во всех лигах так судят.
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+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
15.07.2020 в 21:14
Это аграрное недоразумение весь свой путь в футболе с помощью судей прокладывало. Во второй лиге и в первой и не такие чудеса творилось.
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+4
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
15.07.2020 в 21:28
А ваша Десна не проклала себе путь в ПЛ с покупкой матча с Зиркой?
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+3
-2
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simargl (Чернигов)
15.07.2020 в 21:32
Наша Десна зашла со второго раза и по спортивному принципу. Или вы лично его продали ?? Мне почему-то казалось , что хозяевам зирки стало не до футбола и там уже бороться за УПЛ было не кому и не зачем... а паровоз был президентом Десны и какой он "джентльмен " знаю не по наслышке.
+1
-1
krakow (Херсон)
15.07.2020 в 20:51
Ради интереса,прочитал о персонаже в википедии. Все сходится.Там,клиника. Ширма,не барыжная ВО"Свобода". И супер высказывание градоначальника.Напрягитесь атеисты,мусульмане,буддисты и др. - "патриотом может быть,только христианин".
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+1
-6
kamorka2000 (Запорожье)
15.07.2020 в 20:43
Все по делу написал.
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+7
-3
KREMEN (Кременчуг)
15.07.2020 в 20:32
Когда в прошлом туре ни за х.. собачий удалили вратаря Кремня, он так не возмущался. А сейчас разошелся.
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+5
-6
Kristo (Львов)
15.07.2020 в 20:41
Судья судил честно, по твоему?
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+3
-4
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
15.07.2020 в 20:47
Судья ошибся 1 раз за матч. Да эта ошибка стоила 1 очка клубу. Но там сантиметры были. А в судьи не было повтора посмотреть. Катя у нас куда круче. Смотрит 100 раз повтор и умудряется принять не правильное решение и кстати уже не один раз. И при этом продолжает судить почти в каждом матче.
+4
-6
aleksandrdre (Краматорск)
15.07.2020 в 21:02
А еще был первый круг. когда осенью в Ивано-Франковсе судьи просто убили Авангард. тоже их уважаемы мэр не возмущался)))
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+2
-4
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
15.07.2020 в 20:27
В игре 2 спорных момента. Вторая жёлтая за симуляцию. Ну кто заставлял игрока рисовать. Давайте смотреть правде в глаза. Из за такого касания так отлететь можно только желая этого. Второй момент да пенальти не было но там до ноги заднего игрока были 2 см, а судья живой человек. Но все это фигня. За слова мера я бы на месте футбольного клуба подал бы в суд на пару миллионов. Прямое оскорбление при куче людей.
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+3
-6
ВиктАн
15.07.2020 в 20:34
Привет брат. Что не говори, но в этом матче должна быть ничья.
Ответить
+5
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
15.07.2020 в 20:35
Без вопросов.
+1
0
krakow (Херсон)
15.07.2020 в 20:24
Про итальянский,видно вырвалось сгоряча.
Ответить
0
-1
chino1961 (Сумская обл.)
15.07.2020 в 20:22
Здесь он прав на 100%...нахрена такой футбол (((((
Ответить
+7
-4
Пришта Литин (Киев)
15.07.2020 в 20:19
мЭр озаботился уркаинским футболом, а что под носом у него режут сотни гектаров леса в Карпатах его не волнует.
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+3
-8
Kristo (Львов)
15.07.2020 в 20:25
А в Киеве дядько.....
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+3
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
15.07.2020 в 20:31
Да не важно кто там дядько. Нельзя такое говорить при СМИ. Мер по сути обозвал каждого человека в клубе барыгой, а сам клуб позорным. Я бы на месте президента клуба не оставил бы такое просто так. А увиделся бы с мером уже в суде. И с таким бы позовом послал бы каждого футболиста туда. За такие слова можно без трусов остаться.
+2
-5
avatar
simargl (Чернигов)
15.07.2020 в 21:17
Небарыги и не позорный )))?? Это чудо и сейчас с братвой и с автоматами ездит везде . Царь мля .
+3
-2
Quizzz (Lviv)
15.07.2020 в 20:47
Гг, млрси такі смішні
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.07.2020 в 20:49
А куда смотрит твой Зе?
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+1
-1


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