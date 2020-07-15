"Ингулец - позорная команда барыг". Мэр Ивано-Франковска в шоке от судейства в Первой лиге

Матч 24-го тура Первой лиги, в котором "Ингулец" принимал "Прикарпатье", закончился пенальти в ворота гостей на 93-й минуте, и как следствие, минимальной победой хозяева.

И судя по всему, концовка матча стала началом очередного судейского скандала, первый камень в фундамент которого заложило мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который уже отреагировал на судейство в поединке.

"Футбол продажный! "Ингулец" - это позорная команда барыг! Судья просто убивает команду и это по телевидению и при Макарове!

93 минута - придуманный пенальти! Поэтому наш футбол никогда не будет итальянским или немецким!", - эмоционально написал Марцинкив в Фейсбуке.