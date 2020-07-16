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Несмотря на 4 пропущенных гола без ответа наставник Черкащины доволен игрой команды
Выделил физическое превосходство львовян
Поражение от "Руха" 0:4 в 24 туре Первой лиги прокомментировал Денис Маринчук, главный тренер "Черкащины".
Он поблагодарил игроков за самоотдачу и отметил, что игра была очень напряженная с первой до последней минуты.
Результатом мы не довольны, но рисунок игры хороший. Были индивидуальные ошибки в обороне при стандартных положениях, поэтому пропускали голы. В целом игрой более-менее доволен.
Коуч Черкащины отметил, что средний рост игроков его команды гораздо меньше, чем у "Руха".
У нас формируется новый коллектив, стоит задача за это время зацепиться за какие-то очки, наиграть состав, дать шанс новым игрокам. У нас ротация почти не прекращается. Мы подбираем, притираемся, работаем на тренировках и переносим свой план в игру. Наша стратегия - создать новый боеспособный коллектив, который выполнит задание - остаться в Первой лиге.