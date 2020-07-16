Несмотря на 4 пропущенных гола без ответа наставник Черкащины доволен игрой команды

Поражение от "Руха" 0:4 в 24 туре Первой лиги прокомментировал Денис Маринчук, главный тренер "Черкащины".

Он поблагодарил игроков за самоотдачу и отметил, что игра была очень напряженная с первой до последней минуты.

Результатом мы не довольны, но рисунок игры хороший. Были индивидуальные ошибки в обороне при стандартных положениях, поэтому пропускали голы. В целом игрой более-менее доволен.

Коуч Черкащины отметил, что средний рост игроков его команды гораздо меньше, чем у "Руха".