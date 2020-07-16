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Коуч Руха: Металлист 1925 забил Черкащине только благодаря мастерству Дерека

Первая лига
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Отдать должное побежденным соперникам

Коуч Руха: Металлист 1925 забил Черкащине только благодаря мастерству Дерека
Новина українською

Иван Федык, главный тренер львовского "Руха", дал итоговый комментарий по поводу победы его команды над "Черкащиной" 4:0 в 24 туре Первой лиги.

Наставник отметил, что его команда противостояла коллективу, который вызвал много проблем другим своим соперникам.

Команда совсем другая по сравнению с той, которая была в прошлом году. Очень много воспитанников киевского "Динамо" выступает за эту команду. Опытные, как Морозенко, который поиграл в высшей лиге. Очень важно было просто взять 3 очка. И легче стало только после финального свистка.

Выделяет Иван Федык и то, что команда не пропустила. А забила 4 гола.

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Нельзя сказать, что "Черкащина" - аутсайдер. Если бы сейчас начинался чемпионат, еще не известно, на каком месте она была. Команда очень организованная.

"Агробизнес" и "Балканы" забили им только на последних минутах. "Металлист 1925" забил "Черкащине" только благодаря мастерству Дерека. Все три матча "Черкащина" демонстрировала очень хорошую игру.

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В статье: Первая лига Евгений Морозенко Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков) Черкащина (Черкассы) Дерек Фрейтас Рибейро Иван Федык
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Источник:
Ютуб-канал Руху

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