Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
После матча Первой лиги в судейской комнате избили главного арбитра - СМИ
Что же в этот момент делала вся бригада?
После игры 24 тура Первой лиги "Агробизнес" - "Минай" в судейской комнате на территории стадиона "Юность" избили главного арбитра матча Юрия Иванова.
Пострадавший футбольный судья снял побои в полиции, сообщает телеграм-канал Бомбардир, который ведет известный журналист Роман Бебех.
В этом матче "Минай" победил со счетом 2:0. В течение игры арбитр дал 8 желтых карточек игрокам "Агробизнеса", и назначил пенальти в ворота хозяев.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм-канал Бомбардир
Новости по теме
- 07:00 Прогнозы на футбол Агробизнес - Минай. Анонс - ребята Чижевского быстро придут в себя, гостям будет непросто набрать очки
- 19:40 Украинские Стороженко: В КДК обращаться безрезультатно. Мы обратимся к Павелко
- 23:59 Украинские Козьбан: Шабанов - ключевой игрок Динамо. Красавчик, что добился своего
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zago49
16.07.2020 в 09:36
Ответить
0
0
DynamoKiyv (Київ)
16.07.2020 в 09:35
Ответить
0
0
androma (Вересневе)
16.07.2020 в 09:14
Ответить
0
0
Tenma7 (Чернигов)
16.07.2020 в 08:34
Ответить
0
0
ascent (Луксор)
16.07.2020 в 08:02
Ответить
0
-4
Инспектор ( )
16.07.2020 в 07:54
Ответить
+1
0
ffggpl (Харьков)
16.07.2020 в 07:50
Ответить
+2
-2
oda1979 (Запорожье)
16.07.2020 в 07:49
Ответить
+2
-2
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 07:48
Ответить
+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.07.2020 в 08:13
Ответить
0
0
xo66it (Оболонский Рейх)
16.07.2020 в 07:39
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...