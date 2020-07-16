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Первая лига
Первая лига

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После матча Первой лиги в судейской комнате избили главного арбитра - СМИ

Первая лига
(1 голосов)

Что же в этот момент делала вся бригада?

После матча Первой лиги в судейской комнате избили главного арбитра - СМИ
Новина українською

После игры 24 тура Первой лиги "Агробизнес" - "Минай" в судейской комнате на территории стадиона "Юность" избили главного арбитра матча Юрия Иванова.

Пострадавший футбольный судья снял побои в полиции, сообщает телеграм-канал Бомбардир, который ведет известный журналист Роман Бебех.

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В этом матче "Минай" победил со счетом 2:0. В течение игры арбитр дал 8 желтых карточек игрокам "Агробизнеса", и назначил пенальти в ворота хозяев.

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В статье: арбитры Первая лига арбитр Агробизнес (Волочиск) ФК Минай Волочиск Минай
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Комментарии (11)
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zago49
16.07.2020 в 09:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.07.2020 в 09:35
После 1-ой и ПЛ надо бы сразу и в уаф зайти
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0
0
androma (Вересневе)
16.07.2020 в 09:14
Как же я был удивлен когда в статье прочитал что избили не суддю, придумавшему пенальти, в матче Ингулец-Прикарпатье.
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
16.07.2020 в 08:34
Ну шо ж, арбитры идут по беспределу? Пусть получают звезды, раз комитет ничего не предпринимает
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
16.07.2020 в 08:02
Вар-Лига, Колхоз-Лига, Короновирус-Лига - это не сон и не сказка - это реалии нашей страны...
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0
-4
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Инспектор ( )
16.07.2020 в 07:54
Дикость, но своими действиями на поле провоцируем такие последствия
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+1
0
ffggpl (Харьков)
16.07.2020 в 07:50
Требую - больше колхоза в нашем футболе!!!:)
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
16.07.2020 в 07:49
Хорошо, что обошлось без утюга и паяльника.. а так да, в колхозах колхозные подходы...и в футболе тоже
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+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.07.2020 в 07:48
І що найсмішніше було за що...
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+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.07.2020 в 08:13
За що? Поділися інформацією.
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0
0
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xo66it (Оболонский Рейх)
16.07.2020 в 07:39
Пошла жара. С каждым туром такого треша будет всё больше.
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