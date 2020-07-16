Коуч Прикарпатья подслушал разговор арбитров: Говорят, "сейчас кого-то выгоним, у них есть карточки"

Главный тренер "Прикарпатья" Владимир Ковалюк возмутился действиям бригады арбитров во главе с Иваном Бондарем в выездном матче 24 тура Первой лиги с "Ингульцом" (0:1).

Судьбу матча решили неоднозначные, по мнению "Прикарпатья", удаления, и очень сомнительный пенальти на 93 минуте.

Что тут комментировать? Вся Украина видела, как убивают футбол. Одно жаль, что мои ребята старались, выполняли установку на игру, но судьи свое сделали. Это, как минимум, не красит наш футбол. Как максимум - кто-то должен понести наказание.

Владимир Ковалюк сообщил, что в перерыве матча стал свидетелем разговора судейской бригады между собой.

Арбитры хотя бы закрылись в судейской комнате! Я стоял в перерыве у помещения, где они переодеваются. Они говорят: "Сейчас мы кого-то из них выгоним, у них карточки есть".

Как такое может быть? Где тот Киев, который о судействе говорит? Обыграйте спокойно 1:0 или 2:0. Нас на одного меньше. Но придумывать пенальти?