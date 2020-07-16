  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Коуч Прикарпатья подслушал разговор арбитров: Говорят, "сейчас кого-то выгоним, у них есть карточки"
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коуч Прикарпатья подслушал разговор арбитров: Говорят, "сейчас кого-то выгоним, у них есть карточки"

Первая лига
(1 голосов)

В перерыве матча

Коуч Прикарпатья подслушал разговор арбитров: Говорят, "сейчас кого-то выгоним, у них есть карточки"
Новина українською

Главный тренер "Прикарпатья" Владимир Ковалюк возмутился действиям бригады арбитров во главе с Иваном Бондарем в выездном матче 24 тура Первой лиги с "Ингульцом" (0:1).

Судьбу матча решили неоднозначные, по мнению "Прикарпатья", удаления, и очень сомнительный пенальти на 93 минуте.

Что тут комментировать? Вся Украина видела, как убивают футбол. Одно жаль, что мои ребята старались, выполняли установку на игру, но судьи свое сделали. Это, как минимум, не красит наш футбол. Как максимум - кто-то должен понести наказание.

Владимир Ковалюк сообщил, что в перерыве матча стал свидетелем разговора судейской бригады между собой.

Читайте такжеПервая Лига. Спорный пенальти приносит победу Ингульцу

Арбитры хотя бы закрылись в судейской комнате! Я стоял в перерыве у помещения, где они переодеваются. Они говорят: "Сейчас мы кого-то из них выгоним, у них карточки есть".

Как такое может быть? Где тот Киев, который о судействе говорит? Обыграйте спокойно 1:0 или 2:0. Нас на одного меньше. Но придумывать пенальти?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск) Иван Бондарь Ингулец (Петрово) Владимир Ковалюк МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ratusha.if.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zago49
16.07.2020 в 09:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
16.07.2020 в 09:20
Судья далеко пойдет!! Уже можно назначать на некоторые игры УПЛ...)))
Ответить
0
0
androma (Вересневе)
16.07.2020 в 09:02
A навіщо взагалі футболістам тоді виходити на поле, викладатись, бігати до судорог в ногах, нехай судді зберуться, порешають, і об'являть який рахунок і хто виграв.
Ответить
0
0
chino1961 (Сумская обл.)
16.07.2020 в 08:52
Кто смотрел эту игру 100% подтвердит его слова--это просто не победа--а ПОЗОР!
Ответить
+3
0
avatar
Spokoyno (Киев)
16.07.2020 в 08:35
Тут в ЛаЛізі арбітри чудять... Чемпіонів "визначають"! А тут друга ліга і враховуючи "специфіку" Правил рефері може один і той же момент вважати та то "чоловіча боротьба" або "небезпечна гра"! А ще може бути варіант, що один біля жиночої кімнати ... прислуховуватися, у іншого інші смаки?
Ответить
+1
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.07.2020 в 08:38
Хто про що , а вшивий про баню. Дядько й тут свою образу на заслужене чемпіонство Реалу приплів.
Ответить
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
16.07.2020 в 08:20
Украинский аналог персонажа "Большой Ух"...
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...